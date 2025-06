M jak miłość

M jak miłość. Dorota i Bartek będą w nowej czołówce? Oto komentarz produkcji w sprawie zmiany czołówki - ZDJĘCIA

To już pewne, że czołówka "M jak miłość" zostanie odświeżona w następnym sezonie we wrześniu 2025 r. Czy w nowej czołówce znajdą się Dorota i Bartek? Już w czerwcu zeszłego roku Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński, a także Dominika Suchecka, czyli ekranowa Natalka, wzięli udział w nagraniach czołówki "M jak miłość", ale ostatecznie zabrakło dla nich miejsca w zbyt krótkim otwarciu serialu. Teraz może się to zmienić! Na planie nagrano właśnie innych bohaterów do czołówki, a produkcja umieściła odpowiedź, co z Dorotą i Bartkiem. Zobacz ZDJĘCIA, jak kręcili czołówkę.