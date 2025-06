M jak miłość. Kasia po rozwodzie z Jakubem zrobi się bardziej wredna! Zaciągnie ją na kolejne testy DNA na ojcostwo? - WIDEO, ZDJĘCIA

Przemiana Kasi z "M jak miłość" z miłej lekarki na wredną i wyrachowaną manipulantkę

Postać Kasi to jedno z większych zaskoczeń minionego sezonu "M jak miłość". Karska uchodziła za sympatyczną, empatyczną ukochaną Jakuba, który również zawsze stawiał na szczerość i dobro. Chociaż detektyw nadal trzyma się tych zasad, gorzej z jego byłą ukochaną... Przypomnijmy, że Kasia weszła w romans z Mariuszem, o czym początkowo nie mówiła mężowi. Wahała się, co robić, z kim być... Ostatecznie wybrała kochanka, a krótko po tym odkryła ciążę, o której w ogóle nie marzyła. Bardzo chciała, by dziecko było Mariusza, bo to z nim planuje przyszłość. Niestety Kasia poznała prawdę i wie dobrze, że biologicznym ojcem jej dziecka jest Jakub...

I właśnie ten fakt przypieczętował ostre manipulacje i kłamstwa Kasi. Zaczęła mącić, kręcić i zmieniać wszystko tak, by Jakub nie odkrył prawdy. Karska poprosiła o pomoc znajomą laborantkę, która miała sfałszować wyniki. Zaprosiła Jakuba na testy DNA, których dobrze znała wynik. Przygotowała wszystko tak, by detektyw uwierzył, że nie jest tatą.

Wredna Kasia z "M jak miłość" przekroczy wszelkie granice? To nagranie daje do myślenia

Paulina Lasota oraz Krzysztof Kwiatkowski pracują na planie "M jak miłość" do kolejnych odcinków. Tym bardziej, że ich wątek zapowiada się na jeden z gorętszych w całym sezonie. Jeszcze pod koniec kwietnia aktorzy skupiali się na nakręceniu scen rozwodu, więc to już pewne, że małżeństwo Karskich zostanie formalnie rozwiązane.

To nie wszystko, bo serialowa Kasia paraduje po planie w sztucznym ciążowym brzuszku. Obecnie nagrywane sceny pokazują wyraźnie, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Ostatnio aktorka wrzuciła nawet wideo z planu z serialowym (byłym już) mężem i właśnie po tym można poznać, że jej charakterek jeszcze bardziej się wyostrzył!

- Co, nie można mieć dobrego humoru? - zapytała z pretensją serialowa Kasia, zauważając zdziwiony wzrok Kwiatkowskiego, podczas nucenia piosenki. - Można - przyznał krótko aktor.

Karski zaciągnie wredną byłą żonę na testy DNA?

Czy prawda o ciąży Kasi wyjdzie na jaw w nowym sezonie "M jak miłość"?! Jakub to czujny detektyw i jeśli Kasia popełni jakiś błąd, cały jej plan może runąć. Widać wyraźnie, że po rozwodzie Karskich będą mieli kontakt. Wspólne sceny w samochodzie dowodzą, że jeszcze niejedno się u nich zadzieje.