M jak miłość. Jakub uratuje kłamliwą Kasię? Mimo oszustwa jest dla nich jeszcze nadzieja - ZDJĘCIA

Kasia i Jakub nie stracą kontaktu w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Chociaż sytuacja z kłamstwem Kasi w sprawie ojcostwa trwa w najlepsze, w nowym sezonie "M jak miłość" oszustwo wręcz spali lekarkę od środka. Nie skończą się szantaże, w tym te ze strony Aleksandra Sowińskiego, który posiadł wiedzę o prawdziwym ojcu Zosi od szantażystki Anki (Katarzyna Russ). Wiadomo już, że będzie wykorzystywał niewygodne fakty przeciwko Kasi.

Jednak na zdjęciach i wśród materiałów z planu nowego sezonu "M jak miłość" regularnie pojawiają się wspólne ujęcia Kasi i Jakuba. To pewne, że byli małżonkowie nie stracą kontaktu. To Jakub jest biologicznym tatą Zosi, a przecież bardzo pragnął być ojcem. Jednak Kasia twardo udaje, że zaszła w ciążę z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), który myśli, że tworzą z ukochaną szczęśliwą rodzinę. Chyba nie do końca...

Kasia i Jakub znów razem w nowym sezonie "M jak miłość"! Będzie jej pomagał

Nowe ujęcie z planu "M jak miłość" opublikowane na Instagramie Krzysztofa Kwiatkowskiego pokazuje, Jakuba i Kasię w samochodzie. Serialowa była para świetnie razem się bawi, śpiewają i uśmiechają się do siebie. Nie widać między nimi złej krwi i tak też prawdopodobnie będzie w przypadku Kasi i Karskiego. Mimo rozstania niejednokrotnie widać było, że detektyw nie zapomniał o ukochanej. Jego myśli zajęła Martyna (Magdalena Turczeniewicz), ale tak naprawdę do niczego między nimi nie doszło. Nie wiadomo jeszcze, czy detektyw faktycznie związałby się z Wysocką. Może czas pokaże, że jednak dla niego i Kasi jest nadzieja? To, że będą razem w samochodzie świadczy o tym, że nie zerwą kontaktu.

Jakub pozna prawdę o ojcostwie w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Najważniejszą zagadką pozostaje to, czy Jakub spędzi czas z Kasią już po dowiedzeniu się prawdy o ojcostwie, a może nadal będzie żył w niewiedzy? Prawdopodobnym jest, że takiej tajemnicy jaką skrywa Kasia, nie da się utrzymywać w nieskończoność.