M jak miłość

M jak miłość. Jakub bez Martyny na ślubie Kamy i Marcina. Nie przyprowadzi byłej kochanki pana młodego na ceremonię - ZDJĘCIA

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) przyjdzie sam na ślub Kamy (Michalina Sosna) oraz Marcina (Mikołaj Roznerski) w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Na zdjęciach z planu nie widać osoby towarzyszącej Karskiego. To raczej pewne, że nie przyjdzie na ślub przyjaciela w towarzystwie żony. Kasia (Paulina Lasota) wykręciła mu numer i odeszła do Mariusza (Mateusz Mosiewicz). W kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Jakub nie straci za to kontaktu z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), ale czy to wystarczy, by pokazali się razem podczas ceremonii Chodakowskich?