M jak miłość. Jagoda i Tadeusz dołączą do nowej czołówki? Fani domagają się tej pary

Będzie nowa czołówka "M jak miłość" po wakacjach 2025?

Wiele wskazuje na to, że widzowie doczekają się nowej czołówki "M jak miłość" na nadchodzący sezon! Możliwe, że nie chodzi o całkowitą zmianę, nagrywanie wszystkich bohaterów od początku, a po prostu odświeżenie otwarcia hitu TVP2. Nic w tym dziwnego, skoro niektórzy bohaterowie nie odgrywają już tak ważnych ról, a za to pojawili się inni.

To już pewne, że serialowy Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski) nagrywał wspólne sceny z Matyldą Giegżno, co ewidentnie wyglądało tak, jakby pracowali na dogrywaniem sceny do czołówki serialu. To daje poczucie, że produkcja pozamienia niektórych bohaterów z otwarcia.

Jagoda i Tadeusz dołączą do serialowej czołówki "M jak miłość"?

Przypomnijmy, że już podczas wakacji 2024 aktorzy spotkali się na planie, by kręcić nową czołówkę. Jak można było zauważyć, niektóre osoby biorące udział w pracy na planie, w ogóle nie znalazły się w późniejszym otwarciu serialu na nowy sezon. Ostatecznie swojego miejsca nie dostali np. Dorota (Iwona Rejzner) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Nigdzie nie było widać także Tadzika z Jagodą, którzy są obecnie jedną z bardziej lubianych par w całym "M jak miłość". Właśnie o nich dopomnieli się widzowie w komentarzach na Instagramie.

Fani chcą Jagody i Tadeusza w nowym sezonie "M jak miłość"

Czyżby dokrętki do czołówki 🤔 pozdrawiam i czekam na nowy sezon który mam nadzieję że wystartuje 1 go września i skończy się normalnie a nie tak jak w tym roku 😉 Dzień dobry a też będzie dogrywana ?Jagoda i Tadeusz w nowej czołówce bardzo bym chciała żeby też byli ❤️ Czy w nowej czołówce będzie dogrywana też Jagoda i Tadeusz ❤️? - pytają widzowie, ale póki co nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony produkcji.

To, czy Jagoda z Tadeuszem dołączą do czołówki "M jak miłość", wyjdzie na jaw wkrótce. Prace na planie trwają i póki co otwarcie na nowy sezon jest prawdopodobnie w fazie planowania i realizacji.