M jak miłość. Intercyza zniszczy związek Sylwii i Wernera w nowym sezonie? Zobaczy dokument i podejmie radykalną decyzję - ZDJĘCIA

Werner i Sylwia znów staną przed poważnym problemem w 1939 odcinku "M jak miłość"

Związek Sylwii i Wernera w "M jak miłość" od początku nie należał do spokojnych. Para nie raz będzie musiała mierzyć się z różnicami charakterów, a sam Adam przez lata da się poznać jako wyjątkowo kochliwy mężczyzna. Prawnik nieraz uganiał się za kolejnymi kobietami i szukał wielkiej miłości, zanim na dobre związał się z Kostecką.

Z czasem jednak relacja Sylwii i Wernera nabierze zupełnie innego charakteru. Para od dłuższego czasu będzie razem i mimo licznych problemów stworzy związek, w którym oboje będą wydawać się szczęśliwi. Dlatego propozycja, z którą Werner wyskoczy w 1939 odcinku „M jak miłość” w nowym sezonie może być dla Sylwii szczególnie bolesna.

Werner zaproponuje Sylwii intercyzę w 1939 odcinku "M jak miłość"

Pewnego poranka Werner w 1939 odcinku "M jak miłość" zaskoczy partnerkę pomysłem, którego Kostecka raczej się nie spodziewa. Zamiast romantycznej deklaracji i pierścionka Werner zacznie mówić o... intercyzie. Dla Sylwii będzie to wyjątkowo trudny moment.

Kobieta może odebrać propozycję partnera jako sygnał, że Werner zamiast myśleć przede wszystkim o ich wspólnej przyszłości, już na tym etapie związku zaczyna zabezpieczać własny majątek. Sytuacji nie poprawi fakt, że prawnik posunie się jeszcze dalej. Werner zacznie wypominać Sylwii upływający czas i jej zegar biologiczny. Dla Kosteckiej takie słowa okażą się ciosem, zwłaszcza że padną z ust mężczyzny, z którym od dłuższego czasu buduje wspólne życie.

Sylwia nie wytrzyma w 1939 odcinku "M jak miłość". Podejmie przełomową decyzję

Kostecka w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach długo będzie znosiła wybuchowy charakter ich związku i kolejne pomysły Wernera. Tym razem jednak jego zachowanie może okazać się granicą, której Sylwia nie będzie już chciała przekroczyć. Zamiast potraktować propozycję intercyzy jako dowód rozsądku przyszłego męża, Kostecka zacznie zastanawiać się, co tak naprawdę oznacza ona dla ich relacji.

Szczególnie że Werner połączy temat finansowego zabezpieczenia z wyjątkowo nietaktownymi uwagami dotyczącymi jej wieku i macierzyństwa. Czy Sylwia uzna, że nadszedł czas na poważne zmiany? Wszystko wskazuje na to, że decyzja Kosteckiej może mocno zaskoczyć Wernera i wystawić ich związek na kolejną, być może najpoważniejszą próbę.