M jak miłość. Dominika Kachlik podsumowuje lipiec na planie. Oto, co czeka Zduńskich - ZDJĘCIA

Dominika Kachlik, czyli serialowa Franka Zduńska z „M jak miłość”, nie zwalnia tempa i jak zwykle chętnie dzieli się z fanami tym, co dzieje się za kulisami serialu. Tym razem postanowiła podsumować lipiec, miesiąc pełen nagrań do nowych odcinków. Na Instagramie opublikowała zestawienie ujęć z planu, które tylko podkręcają ciekawość widzów. Zduńscy pojawiają się w nich w różnych emocjonalnych odsłonach. Od rodzinnych chwil w Grabinie, przez sceny z dzieckiem, aż po karetki i potencjalne dramaty. Wygląda na to, że nowy sezon przyniesie sporo zawirowań, ale też ciepła i wzruszeń.