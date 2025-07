M jak miłość. Pechowa Franka znów w szpitalu! Operacja ratująca życie to jeszcze nie koniec?!

Franka ma niebywałego pecha

Żona Pawła od początku zaistnienia w serialu ma pewnego rodzaju pecha. Przecież poznanie się z Pawłem to istne szaleństwo i przypadek, ponieważ Zduński wpadł na przyszłą ukochaną, kiedy ta uciekała w sukni ślubnej i wskoczyła mu do auta. Potem wydarzył się szereg rzeczy, ale jednym z bardziej przerażających momentów w życiu Zduńskiej był postrzał przez Ethana (Paweł Roman), byłego partnera Lilki (Monika Mielnicka). Co prawda, niebezpieczny mężczyzna nie celował w góralkę, ale ona osłoniła swoim ciałem Pawła i w ten sposób lekarze musieli ratować ją na stole operacyjnym. Na szczęście skończyło się na postrzale w rękę, która odzyskała sprawność.

Widowie „M jak miłość” z pewnością pamiętają starania się Franki o dziecko, jej diagnozę endometriozy, szereg badań lekarskich i sprawdzania wielu wyników. W końcu Franka z Pawłem doczekali się synka Antoniego Lucjana. W najnowszych odcinkach „M jak miłość” wydarzy się jednak coś, co mocno zakłóci rodzinną sielankę.

Wypadek Zduńskich to nie koniec

Już wiadomo, że kolejne odcinki „M jak miłość” po wakacjach przyniosą koszmarne sceny wypadku Pawła. Samochód, którym pojedzie do Grabiny będzie dachował, ale Zduński przeżyje. Z niedawno nagrywanych scen do kolejnych odcinków wynika, że w sali operacyjnej wyląduje Franka. Sam Artur Rogowski (Robert Moskwa) wesprze syna Marysi (Małgorzata Pieńkowska) w trudnym momencie podczas gdy lekarze zawalczą o życie góralki.

Serialowa Franka z „M jak miłość” pozuje z karetką

Na Instagramie Dominiki Kachlik pojawiło się zdjęcie aktorki z karetką w tle. Sceny jej operacji zostały nagrane, więc czyżby chodziło o kolejny wypadek? Co takiego wydarzy się w „M jak miłość” po wakacjach, że Zduńska znów zagości w karetce? To może być szokujący sezon dla fanów wątku pewnej siebie i wygadanej góralki.