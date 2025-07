M jak miłość. Co dalej z Jagodą? Katarzyna Kołeczek ujawniła kulisy nowego sezonu - ZDJĘCIA

Jagoda promienieje. Katarzyna Kołeczek pokazuje kulisy planu

Trwają zdjęcia do najnowszego sezonu „M jak miłość”. Katarzyna Kołeczek pokazała się za kulisami kręcenia nowych odcinków. Jej rola Jagody przypadła do gustu widzom. Zadziorna, ale dobra i empatyczna żona Tadzika wzbudza zaufanie i sympatię. Początkowo siostrzenica Józefa Modrego (Stefan Friedmann) uchodziła za szemraną cwaniarę, która była księgową mafii! Na szczęście pokazała, że ma dobre serce, że w głębi siebie szuka spokoju i miłości. To odnalazła w ramionach Tadzia, z którym początkowo nie dawała rady się dogadać. Naburmuszenie i mały spór poskutkował wybuchem namiętności i romantycznych uczuć.

Czarne chmury zbierają się nad Jagodą i Tadzikiem

Mimo iż serialowa Jagoda dodaje zdjęcia zza kulis kręcenia nowych odcinków "M jak miłość", gdzie pozuje uśmiechnięta i radosna, losy jej bohaterki stają pod znakiem zapytania. Wszystko dlatego, że jeszcze w zeszłym sezonie "M jak miłość" wyszło na jaw, że do gry znów wkracza niezrównoważona Ola (Justyna Karłowska). To właśnie była ukochana Kiemlicza próbowała spalić mu dom i to dobrze wiedząc, że otumaniona Jagoda leży w środku!

Ola zniknęła z życia Tadeusza, ale na chwilę. Jak się okazuje, kobieta powraca z podwójną siłą. To dowód na to, że Jagoda z Tadeuszem mają się czego bać.

Od gróźb do czynów?

Jagoda jeszcze nie wie, że życie jej rodziny jest w istnym zagrożeniu. Przede wszystkim chodzi o malutką Dorotkę (Klara Madeńska). To właśnie dla niej Ola wysłała makabryczny podarunek, który przejął Kiemlicz. Stąd wiadomo, że Ola nie cofnie się przed niczym. Jagoda z Tadeuszem muszą być czujni, bo niebezpieczeństwo nie śpi!