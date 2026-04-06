Gra Jakuba w M jak miłość, ale Krzysztof Kwiatkowski chroni życie prywatnie! Jego siostra też występuje w serialu TVP

Krzysztof Kwiatkowski prywatnie. Z kim się spotyka aktor, który gra Jakuba w "M jak miłość"?

Jakub Karski w "M jak miłość" nie ma ostatnio szczęście w miłości. Czy prywatnie Krzysztof Kwiatkowski ma dziewczynę? Kto jest partnerką 39-letniego aktora z "M jak miłość"? Na te pytania widzowie serialu nieprędko poznają odpowiedź. Kwiatkowski rzadko udziela wywiadów, nie bywa też na imprezach branżowych, unika czerwonego dywanu. Nigdy też nie wrzuca prywatnych fotek na Instagram, nie ma tam ujęć jego mieszkania, rodziny, a nawet przyjaciół.

Krzysztof Kwiatkowski z aktorką z serialu "Hotel 52" na premierze filmu

Wyjątek zrobił tylko w 2014 roku, gdy podczas premiery jednego z filmów towarzyszyła mu poznana na planie "Hotelu 52" aktorka Kinga Głuc. Nigdy jednak nie wyjawił, co ich łączyło, jaki charakter miała ta znajomość. To właśnie serial Polsatu był dla Krzysztofa Kwiatkowskiego debiutem na ekranie. W 2010 roku wcielił się w rolę recepcjonisty Artura Górskiego. W kolejnych latach występował w serialach takich jak: "Pierwsza miłość" (jako Natan Wójcik), "Prosto w serce" (jako "Żonkil) "Na dobre i na złe" (doktor Jan Stanisławki) czy "Prokurator" (doktor Żmigrodzki).

Przełomem w telewizyjnej karierze Kwiatkowskiego stała się rola Jakuba Karskiego w "M jak miłość", kiedyś policjanta, partnera Tomka Chodakowskiego (Andrzej Młynarczyk), a obecnie detektywa, przyjaciela Marcina. Gra Jakuba od 2017 roku od 1287 odcinka, w którym zadebiutował jako inspektor policji. Zawsze cieszył się sympatią widzów, ale dopiero od czterech lat, od momentu, kiedy zaczęła się miłość Jakuba i Kasi, stał się jednym z bardziej lubianych aktorów.

Zobacz też: M jak miłość. Jakub zrozumie, że kocha Martynę? Odwaga przyjaciółki zrobi na nim wrażenie - ZDJĘCIA

Znana rodzina Krzysztofa Kwiatkowskiego. Siostra też gra w serialu TVP

Krzysztof Kwiatkowski bardzo chroni życie prywatnie, ale nie jest tajemnicą, że pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach. Jest synem znanego producenta muzycznego i teatralnego, Leszka Kwiatkowskiego. Jego matka Małgorzata pracuje jako scenografka i kostiumografka w teatrze, a także siostra Alicja, która także została aktorką.

Siostra Krzysztofa Kwiatkowskiego znana jest przede wszystkim z roli Mileny Szczepkowskiej "Szczepki", koleżanki Huberta Pyrki (Marek Molak) w serialu "Barwy szczęścia".

