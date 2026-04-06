M jak miłość, odcinek 1923: Jakub zrozumie, że kocha Martynę? Odwaga przyjaciółki zrobi na nim wrażenie - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-06 8:06

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) w 1923 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że zachowanie Martyny (Magdalena Turczeniewicz) robi na nim duże wrażenie. Kiedy spotka Wysocką pod swoim domem, mimo iż się nie umawiali, uśmiech od razu zagości mu na twarzy. Martyna wprosi się do przyjaciela, ale nie przewidzi, że w mieszkaniu pojawi się ktoś jeszcze.... Karski w 1923 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że lekarka jest dla niego kimś zdecydowanie ważniejszym niż koleżanka?

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Uśmiechnięty Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) z serialu "M jak miłość" w brązowej bluzie, patrzący w bok z lekko rozchylonymi ustami. Po lewej widoczny symbol telewizyjny "12". Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1923 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał łatwego dnia, bo wybryki Marcina (Mikołaj Roznerski) wyprowadzą go z równowagi. Po treningu wróci do domu, gdzie będzie czekała na niego Martyna. Relacja tej dwójki to przyjaźń, ale chyba oboje czują, że jest między nimi coś więcej. Zrozumienie, wzajemne wsparcie i jakiś rodzaj chemii.

Martyna zrobi wrażenie na Jakubie 

Wysocka krótko przed wizytą u detektywa będzie bić się z myślami czy powinna zadzwonić do Chodakowskiego. Nie wykręci jednak numeru i pojawi się pod domem Karskiego.

- Co ty tu robisz? - zdziwi się Kuba.

- A nic, tak się zastanawiam. Co masz na kolację? - zapyta Wysocka.

- Właściwie to nic.

- To niedobrze, bo ja jestem bardzo głodna, umieram z głodu - lekarka zasugeruje, że właśnie wprasza się na kolację.

- Wymyślę coś, chodź - Jakub oczywiście nie odtrąci przyjaciółki, wpuści ją do domu, a sam pójdzie do sklepu.

Kiedy Martyna wejdzie do środka, na twarzy Karskiego pojawi się uśmiech. Będzie widać, że pewność siebie i odwaga Wysockiej mu imponują. 

Karski przyłapie Martynę z Marcinem

Detektyw nie przewidzi, że w czasie gdy będzie w sklepie, do jego domu zapuka Chodakowski. Marcin zapuka do drzwi, chcąc oddać przyjacielowi portfel. Na widok Martyny mocno się zmiesza. 

Spotkanie byłych kochanków w 1923 odcinku "M jak miłość" odbędzie się jednak w przełomowej atmosferze. Lekarka każe walczyć mężczyźnie o swoje małżeństwo. Sama tym sposobem zrozumie, że już nie chce dalej myśleć o Chodakowskim. Już go nie kocha i nie ma szans, by byli kiedyś razem. Kiedy Jakub wejdzie do domu, zastanie Chodakowskiego splątanego uściskiem z Martyną. Pomyśli sobie, że ta dwójka ma się nadal ku sobie. Jednak potem lekarka wyjaśni, że nic bardziej mylnego. To może otworzyć nowy rozdział w relacji jej i Jakuba.

Galeria zdjęć 11
Polska na ucho
Życie jest zmianą
Polska na ucho
Mediateka.pl