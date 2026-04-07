Złoty chłopak, odcinki 267-268: Oświadczyny Kazima i Esme przerywa nagły powrót Halisa. Dochodzi do awantury

Co wydarzyło się wcześniej w „Złotym chłopaku”?
W 266. odcinku Seyran, przebywając w szpitalu, złożyła obciążające Sinana zeznania, zarzucając mu usiłowanie zabójstwa, a do tego Diyar powiadomiła organy ścigania. Mężczyźnie udało się jednak zbiec z placówki dzięki wsparciu matki Ayli i jej współpracowników. Po powrocie do domu Seyran mogła liczyć na bliskich, a Ferit zadbał o ochronę posiadłości Esme. Dodatkowo wyszło na jaw, że Nurten trafiła do aresztu w związku z podejrzeniem o morderstwo Feride. W odpowiedzi Betül zaangażowała prawnika. Nocą Seyran obudziła się w panice, utrzymując, że w jej sypialni pojawił się Sinan.
Złoty chłopak odc. 267 – Seyran wprowadza się do rezydencji
Podczas wizyty Ferita u Esme, Sinan kontaktuje się telefonicznie z Suną i kieruje groźby w stronę Seyran. Ta sytuacja skłania Ferita do podjęcia radykalnych kroków – proponuje, by Seyran wraz z bliskimi przeniosła się do posiadłości Korhanów. Kobieta ostatecznie przystaje na ten pomysł. Na miejscu Ferit stanowczo oznajmia domownikom, że obejmuje Seyran swoją ochroną i nie dopuści, by stała jej się krzywda lub by była poniżana. W tym samym czasie Betül dowiaduje się od swojego adwokata, że to Orhan doniósł policji na jej matkę, Nurten. İfakat z kolei składa Betül propozycję – zaoferuje jej wsparcie pod warunkiem, że ta wyprowadzi się z rezydencji.
Złoty chłopak odc. 268 – Szokujące oświadczyny i awantura
Kazim gromadzi wszystkich na tarasie posiadłości i na oczach obecnych prosi Esme o rękę, jednocześnie wyjawiając, że spodziewa się ona dziecka. Spotkanie przerywa powrót Halisa, co potęguje i tak już napiętą atmosferę. Dziadek Diyar ma pretensje do Ferita o to, że sprowadził Seyran pod swój dach, mimo że wkrótce miał poślubić Diyar. Konflikt między rodzinami odbija się na zdrowiu Halisa, a Abidin grozi, że ma z nim jeszcze niewyrównane rachunki.
Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki „Złotego chłopaka”?
Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1. Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o 14:00. Epizody 267 oraz 268, obfitujące w dramatyczne i nieprzewidywalne wydarzenia, zostaną zaprezentowane widzom w poniedziałek 13 kwietnia oraz we wtorek 14 kwietnia 2026 roku.
Złoty chłopak – kto występuje w serialu?
W obsadzie serialu „Złoty chłopak” znaleźli się między innymi:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
- Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam grająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak grająca Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya jako Nükhet