Złoty chłopak, odcinki 267-268: Oświadczyny Kazima i Esme przerywa nagły powrót Halisa. Dochodzi do awantury

Joanna Dembek
2026-04-07 16:02

W nadchodzących odcinkach tureckiego hitu „Złoty chłopak” widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji. Decyzje bohaterów wywołają niemałe zamieszanie w rodzinie Korhanów. Sprawdź, co wydarzy się w epizodach 267 i 268, które stacja wyemituje 13 i 14 kwietnia 2026 roku.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe

Co wydarzyło się wcześniej w „Złotym chłopaku”?

W 266. odcinku Seyran, przebywając w szpitalu, złożyła obciążające Sinana zeznania, zarzucając mu usiłowanie zabójstwa, a do tego Diyar powiadomiła organy ścigania. Mężczyźnie udało się jednak zbiec z placówki dzięki wsparciu matki Ayli i jej współpracowników. Po powrocie do domu Seyran mogła liczyć na bliskich, a Ferit zadbał o ochronę posiadłości Esme. Dodatkowo wyszło na jaw, że Nurten trafiła do aresztu w związku z podejrzeniem o morderstwo Feride. W odpowiedzi Betül zaangażowała prawnika. Nocą Seyran obudziła się w panice, utrzymując, że w jej sypialni pojawił się Sinan.

Złoty chłopak odc. 267 – Seyran wprowadza się do rezydencji

Podczas wizyty Ferita u Esme, Sinan kontaktuje się telefonicznie z Suną i kieruje groźby w stronę Seyran. Ta sytuacja skłania Ferita do podjęcia radykalnych kroków – proponuje, by Seyran wraz z bliskimi przeniosła się do posiadłości Korhanów. Kobieta ostatecznie przystaje na ten pomysł. Na miejscu Ferit stanowczo oznajmia domownikom, że obejmuje Seyran swoją ochroną i nie dopuści, by stała jej się krzywda lub by była poniżana. W tym samym czasie Betül dowiaduje się od swojego adwokata, że to Orhan doniósł policji na jej matkę, Nurten. İfakat z kolei składa Betül propozycję – zaoferuje jej wsparcie pod warunkiem, że ta wyprowadzi się z rezydencji.

Złoty chłopak odc. 268 – Szokujące oświadczyny i awantura

Kazim gromadzi wszystkich na tarasie posiadłości i na oczach obecnych prosi Esme o rękę, jednocześnie wyjawiając, że spodziewa się ona dziecka. Spotkanie przerywa powrót Halisa, co potęguje i tak już napiętą atmosferę. Dziadek Diyar ma pretensje do Ferita o to, że sprowadził Seyran pod swój dach, mimo że wkrótce miał poślubić Diyar. Konflikt między rodzinami odbija się na zdrowiu Halisa, a Abidin grozi, że ma z nim jeszcze niewyrównane rachunki.

Złoty chłopak odc. 267
Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki „Złotego chłopaka”?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1. Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o 14:00. Epizody 267 oraz 268, obfitujące w dramatyczne i nieprzewidywalne wydarzenia, zostaną zaprezentowane widzom w poniedziałek 13 kwietnia oraz we wtorek 14 kwietnia 2026 roku.

Złoty chłopak – kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu „Złoty chłopak” znaleźli się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
  • Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
  • Beril Pozam grająca Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak grająca Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir w roli Tekina Kayi
  • Binnur Kaya jako Nükhet
