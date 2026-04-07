Co wydarzyło się w 888. odcinku serialu Dziedzictwo?

W poprzednim epizodzie Doga przy wsparciu Nese przygotowała imprezę w ogrodzie. Udało jej się sprytnie zaprosić rodziców i zachęcić ich do tańca, podczas gdy Ayse z Feritem usilnie próbowali ukryć swoje emocje. Sinan pomógł Aynur dostać się do pokoju przez zatrzaśnięte drzwi. Kobieta opowiedziała mu wtedy o swoim dzieciństwie, czym wywarła na nim niemałe wrażenie. Z kolei Poyraz i Nana starali się odnaleźć Nazli. Niestety, Trucizna dzięki podsłuchom zdołał zbiec. Mimo poważnego niebezpieczeństwa, Poyraz nie zgodził się na wydanie Nany i małego Yusufa.

Dziedzictwo odcinek 889: Streszczenie. Dramatyczna decyzja Nany

Wspólne mieszkanie Ayse i Ferita staje się coraz trudniejsze. Konflikt przybiera na sile, gdy okazuje się, że Doga podpisuje swój rysunek nazwiskiem Koraya. Tymczasem Sinan odkrywa prawdę – to nie Aynur odpowiada za popsutą lodówkę. Chce ją przeprosić, ale dzwoniąc do niej, przypadkiem słyszy rozmowę dziewczyny z Adalet. Aynur określa w niej Sinana mianem gbura, co sprawia, że urażony mężczyzna natychmiast odkłada słuchawkę. Z kolei Poyraz nie daje za wygraną i wciąż szuka swojej siostry. Cennet nie ustępuje i znowu namawia go do wydania Nany i Yusufa Truciźnie. Nana nie potrafi żyć ze świadomością, że przez nią kolejny raz ktoś ryzykuje własnym życiem. Podejmuje więc szokującą decyzję – zamierza sama oddać się w ręce Trucizny. Ferit natomiast udaje się na komendę na spotkanie z Volkanem. Tam przypadkowo wpada na prokurator Leylę, która właśnie rozpracowuje gang, którym Ferit zajmował się w przeszłości. Prokurator prosi go o wsparcie, obiecując w zamian pomoc w powrocie do czynnej służby.

11

Gdzie i kiedy oglądać 889. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na antenie TVP1 codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05. Najnowszy, 889. epizod widzowie będą mogli obejrzeć we wtorek, 13 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w telewizji, mają alternatywę. Zarówno premierowe, jak i starsze odcinki telenoweli są dostępne w internecie, na platformie TVP VOD.

O czym jest serial Dziedzictwo? Obsada tureckiego hitu

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, córek Yusufa. Choć żyją biednie, nie brakuje im szczęścia. Sytuacja zmienia się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej i zamożnej rodziny Kyrymly. Niedługo po narodzinach syna, któremu daje na imię Yusuf, zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim chłopcem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego Yamana. Od tego momentu głównym celem Seher staje się walka o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu