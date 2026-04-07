Dziedzictwo, odcinek 889: Dramatyczna decyzja Nany. Odda się w ręce Trucizny! Czy Poyraz ją powstrzyma?

Joanna Dembek
2026-04-07 15:57

„Dziedzictwo” to poruszająca historia Nany, która po śmierci ukochanego Yamana musi walczyć o życie swoje i Yusufa. Turecka telenowela pełna jest dramatycznych wyborów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Kolejne emocje czekają na fanów już 14 kwietnia, kiedy to na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 889. odcinek "Dziedzictwa", a Nana stanie przed trudnym wyborem.

Autor: YouTube/Legacy/ Materiały prasowe

Co wydarzyło się w 888. odcinku serialu Dziedzictwo?

W poprzednim epizodzie Doga przy wsparciu Nese przygotowała imprezę w ogrodzie. Udało jej się sprytnie zaprosić rodziców i zachęcić ich do tańca, podczas gdy Ayse z Feritem usilnie próbowali ukryć swoje emocje. Sinan pomógł Aynur dostać się do pokoju przez zatrzaśnięte drzwi. Kobieta opowiedziała mu wtedy o swoim dzieciństwie, czym wywarła na nim niemałe wrażenie. Z kolei Poyraz i Nana starali się odnaleźć Nazli. Niestety, Trucizna dzięki podsłuchom zdołał zbiec. Mimo poważnego niebezpieczeństwa, Poyraz nie zgodził się na wydanie Nany i małego Yusufa.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dziedzictwo odcinek 889: Streszczenie. Dramatyczna decyzja Nany

Wspólne mieszkanie Ayse i Ferita staje się coraz trudniejsze. Konflikt przybiera na sile, gdy okazuje się, że Doga podpisuje swój rysunek nazwiskiem Koraya. Tymczasem Sinan odkrywa prawdę – to nie Aynur odpowiada za popsutą lodówkę. Chce ją przeprosić, ale dzwoniąc do niej, przypadkiem słyszy rozmowę dziewczyny z Adalet. Aynur określa w niej Sinana mianem gbura, co sprawia, że urażony mężczyzna natychmiast odkłada słuchawkę. Z kolei Poyraz nie daje za wygraną i wciąż szuka swojej siostry. Cennet nie ustępuje i znowu namawia go do wydania Nany i Yusufa Truciźnie. Nana nie potrafi żyć ze świadomością, że przez nią kolejny raz ktoś ryzykuje własnym życiem. Podejmuje więc szokującą decyzję – zamierza sama oddać się w ręce Trucizny. Ferit natomiast udaje się na komendę na spotkanie z Volkanem. Tam przypadkowo wpada na prokurator Leylę, która właśnie rozpracowuje gang, którym Ferit zajmował się w przeszłości. Prokurator prosi go o wsparcie, obiecując w zamian pomoc w powrocie do czynnej służby.

Galeria zdjęć 11

Gdzie i kiedy oglądać 889. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na antenie TVP1 codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05. Najnowszy, 889. epizod widzowie będą mogli obejrzeć we wtorek, 13 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w telewizji, mają alternatywę. Zarówno premierowe, jak i starsze odcinki telenoweli są dostępne w internecie, na platformie TVP VOD.

O czym jest serial Dziedzictwo? Obsada tureckiego hitu

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, córek Yusufa. Choć żyją biednie, nie brakuje im szczęścia. Sytuacja zmienia się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej i zamożnej rodziny Kyrymly. Niedługo po narodzinach syna, któremu daje na imię Yusuf, zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim chłopcem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego Yamana. Od tego momentu głównym celem Seher staje się walka o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu jako Seher
  • Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
  • Gülderen Güler jako Kiraz
  • Melih Özkaya jako Ali
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu
Sonda
Podoba Ci się serial “Dziedzictwo”?