Zaledwie kilkanaście odcinków temu między Suną a zazdrosną Aysen doszło do niezwykle groźnej kłótni. Aysen od dawna przygotowywała intrygę i w końcu spróbowała szantażować rywalkę grożąc wyjawieniem wszystkich jej tajemnic, zwłaszcza skomplikowanych relacji z Feritem. Suna nie dała się jednak zastraszyć, a całe to starcie przerodziło się w agresywną szarpaninę na oczach Seyran. W trakcie bójki na korytarzu Aysen straciła oparcie i spadła z wysokości, tracąc w efekcie przytomność.

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Już w poprzednim epizodzie sprawy wymknęły się spod kontroli, ale do akcji włączyła się Wielka Pani, która bezwzględnie zakazała kontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Za wszelką cenę chciała uniknąć śledztwa policji i nie narażać ciężarnej Suny na dodatkowe nerwy. Mimo zakazu, Suna i Abidin postanowili przetransportować nieprzytomną Aysen do placówki medycznej, choć zdawali sobie sprawę, że to dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Przerażona dziewczyna zaczyna rozumieć, że jej jedyną opcją jest definitywny wyjazd z kraju u boku męża, aby uchronić siebie i dziecko.

Aysen w szpitalu wraca do przytomności, ale zamiast ulgi, czuje jedynie wściekłość. Kobieta daje się opanować szaleńczej chęci zemsty na Sunie. Zostawszy na osobności z Abidinem, bezpośrednio rzuca oskarżenia w stronę ciężarnej kobiety, próbując wmówić wszystkim, że ta z premedytacją wypchnęła ją ze schodów.

„Złoty chłopak” odc. 311. Szpitalny szantaż Aysen

W 311. epizodzie obserwujemy, jak Aysen przystępuje do bezwzględnego ataku. Poszkodowana w wypadku dziewczyna oświadcza, że pójdzie na policję i oskarży Sunę o próbę morderstwa, jeśli nie zostaną spełnione jej warunki. Przyszłość Suny rysuje się w czarnych barwach, a wizja aresztu staje się niezwykle realna. Będzie musiała wybrać, czy podporządkuje się obłąkanej szantażystce, czy może spróbuje ryzykownie zbiec z kraju przed wymiarem sprawiedliwości.

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„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy emisja?

Najnowsze odcinki „Złotego chłopaka” transmitowane są na żywo w TVP1 każdego dnia roboczego, dokładnie o 14:00. Kolejny, 311 odcinek zostanie pokazany w piątek, 12 czerwca 2026 r. Na fanów telenoweli czekają kolejne zaskakujące zwroty akcji oraz trudne dylematy Ferita, Seyran, Sinana i innych postaci.

„Złoty chłopak” – kto gra w serialu?

Poniżej lista najważniejszych aktorów grających w telenoweli:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet