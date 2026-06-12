Złoty chłopak, odcinek 311: Aysen igra z potężnym rodem Korhanów. Szantażowanie Suny nie skończy się dobrze - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 10:55

W nadchodzącym odcinku „Złotego chłopaka” widzowie zobaczą bezlitosny plan Aysen. Kobieta, która wciąż przebywa w szpitalu, wykorzystuje sytuację do brutalnego szantażu ciężarnej Suny. Pragnie zniszczyć przyszłość rywalki i wymusić na niej swoje warunki. Tymczasem Abidin i Suna starają się znaleźć sposób na ucieczkę.

Zaledwie kilkanaście odcinków temu między Suną a zazdrosną Aysen doszło do niezwykle groźnej kłótni. Aysen od dawna przygotowywała intrygę i w końcu spróbowała szantażować rywalkę grożąc wyjawieniem wszystkich jej tajemnic, zwłaszcza skomplikowanych relacji z Feritem. Suna nie dała się jednak zastraszyć, a całe to starcie przerodziło się w agresywną szarpaninę na oczach Seyran. W trakcie bójki na korytarzu Aysen straciła oparcie i spadła z wysokości, tracąc w efekcie przytomność.

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Już w poprzednim epizodzie sprawy wymknęły się spod kontroli, ale do akcji włączyła się Wielka Pani, która bezwzględnie zakazała kontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Za wszelką cenę chciała uniknąć śledztwa policji i nie narażać ciężarnej Suny na dodatkowe nerwy. Mimo zakazu, Suna i Abidin postanowili przetransportować nieprzytomną Aysen do placówki medycznej, choć zdawali sobie sprawę, że to dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Przerażona dziewczyna zaczyna rozumieć, że jej jedyną opcją jest definitywny wyjazd z kraju u boku męża, aby uchronić siebie i dziecko.

Aysen w szpitalu wraca do przytomności, ale zamiast ulgi, czuje jedynie wściekłość. Kobieta daje się opanować szaleńczej chęci zemsty na Sunie. Zostawszy na osobności z Abidinem, bezpośrednio rzuca oskarżenia w stronę ciężarnej kobiety, próbując wmówić wszystkim, że ta z premedytacją wypchnęła ją ze schodów.

„Złoty chłopak” odc. 311. Szpitalny szantaż Aysen

W 311. epizodzie obserwujemy, jak Aysen przystępuje do bezwzględnego ataku. Poszkodowana w wypadku dziewczyna oświadcza, że pójdzie na policję i oskarży Sunę o próbę morderstwa, jeśli nie zostaną spełnione jej warunki. Przyszłość Suny rysuje się w czarnych barwach, a wizja aresztu staje się niezwykle realna. Będzie musiała wybrać, czy podporządkuje się obłąkanej szantażystce, czy może spróbuje ryzykownie zbiec z kraju przed wymiarem sprawiedliwości.

Złoty chłopak odc. 310
Galeria zdjęć 6

„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy emisja?

Najnowsze odcinki „Złotego chłopaka” transmitowane są na żywo w TVP1 każdego dnia roboczego, dokładnie o 14:00. Kolejny, 311 odcinek zostanie pokazany w piątek, 12 czerwca 2026 r. Na fanów telenoweli czekają kolejne zaskakujące zwroty akcji oraz trudne dylematy Ferita, Seyran, Sinana i innych postaci.

„Złoty chłopak” – kto gra w serialu?

Poniżej lista najważniejszych aktorów grających w telenoweli:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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