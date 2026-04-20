Złoty chłopak, odcinek 277. Betul dowiedziała się o płci dziecka. Ma poważne powody do obaw

W 276. epizodzie Seyran i Ferit odbyli wyjątkowo trudną rozmowę, po której wspólnie stwierdzili, że ich dotychczasowa relacja ostatecznie przeszła do historii. Oboje bardzo mocno przeżyli to bolesne rozstanie, natomiast Suna postanowiła wręczyć Abidinowi kategoryczne ultimatum w odpowiedzi na jego wcześniejsze, pełne agresji ataki wymierzone w najbliższych. W tym samym czasie Halis rozpoczął budowanie tajnego planu, który ma na celu przywrócenie mu całkowitej kontroli nad podzieloną rodziną oraz zgromadzonym majątkiem.
"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 277
Wielkim zaskoczeniem dla Betul okazuje się informacja o tym, że urodzi syna, co w normalnych okolicznościach powinno znacząco ugruntować jej status w rezydencji. Przyszła matka jest jednak przerażona wizją nieuchronnego ujawnienia skrywanych faktów z jej dawnego życia, przez co odczuwa ogromny lęk przed nadchodzącymi dniami.
— Tak… Dobra wiadomość. Będziemy mieli dziecko
— Kochanie, przecież byłaś w ciąży, prawda? Chciałaś dziewczynkę, nie? Ja też chciałem, ale… najważniejsze, żeby było zdrowe. Prawda?
— Kiedy powiedziałaś „oby było zdrowe”, zaczęłam się zastanawiać… Czy nasze dziecko urodzi się całe i zdrowe? Czy będzie ze mną? Czy będzie dorastać? Kiedy o tym myślę… Nieważne. Chyba na tym polega bycie matką... Kochanie, nasze dziecko będzie bardzo zdrowe. A kiedy tylko zechce, mama i tata zawsze będą przy nim. Prawda, Orhan?
— Betül, posłuchaj… My się czasem kłócimy, sprzeczamy, ale jesteście moją rodziną. I nikt tego nie zmieni. Nikt, prawda? Obiecaj mi. Nie zostawisz mnie.
— Nie, oczywiście, że nie.
— To chłopak, i to jeszcze jaki! Zobaczysz, jak tata się dowie… wszystko się zmieni. Mój tata kocha dzieci. A zwłaszcza te z własnej krwi. Będzie tak samo jak wtedy, gdy urodził się Ferit. Przyjdzie radość, radość!
— Orhan! Kochanie… Ja myślałam o imieniu, jeśli nasze dziecko będzie chłopcem.
— Ale przecież ojciec też powinien mieć coś do powiedzenia, prawda? Nie ma mowy, żebyś sama podjęła decyzję.
Równolegle dochodzi do niespodziewanego przełomu w trudnym małżeństwie Suny i Abidina, którzy decydują się na zażegnanie niedawnych konfliktów. Po licznych awanturach i ogromnych pretensjach kierowanych w stronę bliskich, małżonkowie wyrażają gotowość do podjęcia próby naprawienia relacji oraz odzyskania utraconego zaufania. Tymczasem młody Korhan nadal nie znajduje w sobie siły na stanowcze zakończenie znajomości z Diyar, pomimo wyraźnej świadomości o ulokowaniu uczuć u innej kobiety. Obserwująca bierność syna Gulgun inicjuje poważną dyskusję, podczas której dobitnie tłumaczy mu, że tkwienie w bezpiecznym, ale pozbawionym miłości układzie prowadzi do zguby, a ostateczne rozwiązanie tego problemu leży wyłącznie w jego rękach.
— Mamo? Co się stało? Co ty tu robisz o tej porze?
— Martwiłam się o ciebie. Co zrobiłeś?
— A co miałem zrobić… Nie potrafiłem się rozstać.
— Przecież podjąłeś decyzję. To skąd ta mina?
— Wcale nie podjąłem, mamo.
— No to opowiadaj.
— Nie ma o czym.
— Posłuchaj mnie… Nie pakuj się w sytuację między dwiema kobietami. Wrzucę cię do basenu, to się ogarniesz. Podnieś głowę. No, podnieś. Spójrz na mnie. Co czujesz? Powiedz wprost.
— Nie daję rady, mamo. Nie potrafię tego utrzymać. Nie potrafię utrzymać tamtego związku. Za każdym razem jest tak samo… Seyran przyciąga moją uwagę. Moje myśli i wzrok ciągle uciekają w jej stronę.
— Skoro tak, to co tu jeszcze robisz? Powinieneś był to zakończyć. Nie szkoda ci tamtej dziewczyny?
— Dobrze, rozumiem. Już wiem, że jej nie kochasz.
— Co to ma wspólnego z szacunkiem, mamo?
— Jak to co? Ma bardzo dużo wspólnego! Jeśli twoje uczucia się zmieniły, nie możesz jej tak zbywać jak dziecka. To brak szacunku. Tego się do tej pory nie nauczyłeś? Nie patrz tak, jakbym mówiła coś dziwnego.
— Jak chcesz mnie uderzyć, to uderz. W głowę, mamo. Prosto. Bo najpierw tamta, potem Seyran, a teraz jeszcze ty… przynajmniej ty mnie nie stresuj.
— „Stresuj”? Co ty, nastolatek jesteś? Zachowujesz się jak dzieciak. Rozstaniesz się z nią i tyle. Nie możesz manipulować ludźmi.
— Mam się z nią rozstać, mamo? Ona się załamie. Będzie bardzo cierpieć. Umrę z poczucia winy… nie dam rady tego zrobić.
— Nie uważasz, że trochę za bardzo się przeceniasz? Tak mi się wydaje. To dorosła kobieta, poradzi sobie.
— No pięknie, już całkiem mnie zdeptałaś…
— Jeśli tu jest jakiś problem, to jesteś nim ty. Zrozum to w końcu. Ona jest odpowiedzialna, rozsądna, dojrzała — dlatego przyzwyczaiłeś się na niej opierać. Wygodnie ci, nie chcesz stracić swojego komfortu.
— Czyli co, poleganie na kimś to teraz przestępstwo?
— Jeśli jest tu jakaś wina, to tylko moja i twojego ojca. Byliśmy tak zajęci własnymi problemami i głupotami, że to, czego nie znalazłeś u nas, znalazłeś gdzie indziej.
— Tak… Tam jest… spokojniej. Lżej. Bezpieczniej.
— To nie jest miłość, prawda?
— Właśnie to chciałam ci powiedzieć. Życie to bardzo długa podróż, synu. Taką drogę można przejść tylko z właściwą osobą. Z kobietą, którą się kocha. Nie rób tego, co twój ojciec… bo skończysz jak my — skazany na nieszczęście.
— Podejmij decyzję. Nie krzywdź obu. Niezdecydowanie też jest decyzją.
"Złoty chłopak" - Kiedy i gdzie oglądać odcinek 277
Turecką produkcję „Złoty chłopak” widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najbliższy, 277. epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku i dostarczy fanom mnóstwa napięcia oraz nieprzewidzianych rodzinnych zawirowań. Regularne pokazywanie serialu daje sympatykom możliwość ciągłego obserwowania zawiłych dróg życiowych Seyran, Ferita, Sinana, a także innych kluczowych postaci tej popularnej opowieści.
"Złoty chłopak" - Obsada serialu
Na ekranie pojawia się szeroka plejada aktorów, którzy wcielają się w najważniejsze postacie:
- Afra Saraçoğlu kreuje postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir gra rolę Ferita Korhana
- Çetin Tekindor odgrywa postać Halisa Korhana
- Şerif Sezer prezentuje się jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu można oglądać w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ wciela się w Orhana Korhana
- Gözde Kansu występuje jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı gra postać o imieniu Abidin
- Beril Pozam kreuje wizerunek Suny Şanlı
- İrem Altuğ odgrywa bohaterkę znaną jako Sultan
- Öznur Serçeler pojawia się na ekranie jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar odgrywa rolę Şefiki
- Diren Polatoğulları prezentuje się jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı gra postać Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay występuje w roli Latifa
- Selen Özbayrak wciela się w postać Dicle
- Umut Gezer gra rolę Yusufa
- Taro Emir kreuje postać Tekina Kayi
- Binnur Kaya odgrywa bohaterkę o imieniu Nükhet