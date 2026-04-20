Złoty chłopak, odcinek 277. Betul dowiedziała się o płci dziecka. Ma poważne powody do obaw

— Tak… Dobra wiadomość. Będziemy mieli dziecko

— Kochanie, przecież byłaś w ciąży, prawda? Chciałaś dziewczynkę, nie? Ja też chciałem, ale… najważniejsze, żeby było zdrowe. Prawda?

— Kiedy powiedziałaś „oby było zdrowe”, zaczęłam się zastanawiać… Czy nasze dziecko urodzi się całe i zdrowe? Czy będzie ze mną? Czy będzie dorastać? Kiedy o tym myślę… Nieważne. Chyba na tym polega bycie matką... Kochanie, nasze dziecko będzie bardzo zdrowe. A kiedy tylko zechce, mama i tata zawsze będą przy nim. Prawda, Orhan?

— Betül, posłuchaj… My się czasem kłócimy, sprzeczamy, ale jesteście moją rodziną. I nikt tego nie zmieni. Nikt, prawda? Obiecaj mi. Nie zostawisz mnie.

— Nie, oczywiście, że nie.

— To chłopak, i to jeszcze jaki! Zobaczysz, jak tata się dowie… wszystko się zmieni. Mój tata kocha dzieci. A zwłaszcza te z własnej krwi. Będzie tak samo jak wtedy, gdy urodził się Ferit. Przyjdzie radość, radość!

— Orhan! Kochanie… Ja myślałam o imieniu, jeśli nasze dziecko będzie chłopcem.

— Ale przecież ojciec też powinien mieć coś do powiedzenia, prawda? Nie ma mowy, żebyś sama podjęła decyzję.