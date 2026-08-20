Dziedzictwo, odcinek 1011: Poyraz odtrąca Nanę. Zazdrość pcha go do niebezpiecznej decyzji - ZDJĘCIA

Chłodne relacje Poyraza i Nany w 1011. odcinku „Dziedzictwa”

Nana wraz z Cennet starannie przygotowują ulubioną potrawę ziemniaczaną Poyraza, dopracowując ją w każdym detalu. Kiedy jednak kobieta serwuje danie swojemu mężowi, spotyka się z bardzo oziębłą reakcją. Mężczyzna stwierdza krótko, że jadł już w pracy. Późnym wieczorem, po powrocie Poyraza, Nana ze smutkiem zauważa zniszczony brelok, który wcześniej mu sprezentowała, wypadający z jego kieszeni. Mąż odpowiada szorstko, że gadżet okazał się po prostu słabej jakości. Za tym opryskliwym zachowaniem kryje się narastająca zazdrość o rzekome uczucie Nany do Semiha, która całkowicie zaślepia Poyraza.

Ryzykowna decyzja Poyraza w 1011. odcinku „Dziedzictwa”. Interwencja Merta

Najnowszy epizod przyniesie niepokojący zwrot akcji. Poyraz wychodzi z domu bez żadnego wyjaśnienia, by nawiązać kontakt z półświatkiem. Do jego warsztatu trafia sprzęt od wysłannika Sedata Yalçına, przeznaczony do udziału w nielegalnych walkach. Przerażony Mert natychmiast kontaktuje się z przyjacielem, domagając się wyjaśnień. Poyraz z determinacją potwierdza swój udział w niebezpiecznym starciu. Zapytany o powód i sytuację w małżeństwie, wyznaje twardo, że przyłapał Nanę na rzekomej, potajemnej schadzce z innym mężczyzną w kawiarni.

Kiedy oglądać 1011. odcinek „Dziedzictwa”?

Emisja serialu „Dziedzictwo” niezmiennie odbywa się codziennie o 16:00 na kanale TVP1. Odcinek oznaczony numerem 1011 zostanie pokazany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Widzowie, którzy przegapią transmisję telewizyjną, będą mogli obejrzeć epizod na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie trafiają wszystkie nowe odcinki.

O czym opowiada serial „Dziedzictwo”?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to wciągająca opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Początek historii skupia się na małym Yusufie, który po utracie rodziców ląduje pod skrzydłami surowego wuja, Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich codzienność wkracza Seher, ciotka chłopca. Początkowa wrogość między dorosłymi opiekunami stopniowo przeradza się w głębokie uczucie, a ich wspólna troska o Yusufa staje się dla dziecka fundamentem bezpieczeństwa w obliczu intryg otoczenia.

Późniejsze sezony przynoszą dramatyczne przetasowania. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlı, ciężar opieki nad osieroconym Yusufem i dbanie o rodzinne interesy przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja Nany gwałtownie się komplikuje, gdy pojawia się widmo jej deportacji z kraju. By ratować stabilizację Yusufa i zapobiec wyjazdowi opiekunki, do akcji wkracza Poyraz. Decyduje się na drastyczny krok – bierze z Naną fikcyjny ślub. To aranżowane małżeństwo z rozsądku staje się początkiem nowych, skomplikowanych emocji i trudnej drogi do zbudowania prawdziwej relacji.

W obsadzie znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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