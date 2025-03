Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów 2, odcinek 2: Redliński ścigany przez Gestapo odnajdzie Franza! Będzie potrzebował pilnej pomocy - ZDJĘCIA

W 2 odcinku "Zatoka szpiegów 2" Janusz Redliński (Jan Wieczorkowski) będzie uciekał przez Gestapo, które nie cofnie się przed niczym, by go dopaść. W okupowanej Gdyni każdy krok może oznaczać śmierć, ale Jan będzie miał jeden cel - odnaleźć Franza Neumanna (Bartosz Gelner). Zdradzamy już teraz, że w 2 odcinku "Zatoka szpiegów 2" Redliński pojawi się w tajemniczej kryjówce Franza i zacznie błagać go o pomoc. Czy młody oficer Abwehry zdecyduje się na ryzykowny ruch i ocali inżyniera przed niemieckimi oprawcami? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!