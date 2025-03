Zatoka szpiegów 2, odcinek 1: Poszukiwania Grety! Franz nie wyda kochanki, ale nie zdoła ochronić jej przed zamachem – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Zatoka szpiegów" 2, odcinek 1 - niedziela, 2.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” wróci Franz! Neumann uniknie aresztowania i ponownie znajdzie się w grze, choć wciąż będzie musiał bardzo uważać! I mimo iż został uniewinniony, to wciąż będzie balansował na cienkiej linii między lojalnością wobec polskiego wywiadu, a swoimi tajemnicami.

Podobnie zresztą jak jego kochanka, a żona zmarłego komandora Kesslera, której w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” wciąż będzie poszukiwał Berlin, o czym oficer dowie się od swojego przyjaciela Engela! I nieźle się zszokuje, gdyż będzie myślała, że to już zamknięty temat! Ale wcale tak nie będzie!

- Berlin ciśnie mnie o wyniki, dlatego wciąż grzebią w tej sprawie Kesslerów – wyjawi mu Heinrich.

- Myślałem, że w sprawie Kesslerów wszystko wyjaśnione – wyzna zaskoczony Franz, ale przyjaciel szybko wyprowadzi go z błędu - No nie do końca. Nalegają na kolejne przesłuchanie jego żony, a ona się zapadła pod ziemię...

Franz nie zdradzi Engelowi, gdzie ukrywa się Greta w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2”!

Wówczas w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” Neumann nieco odetchnie z ulgą, gdyż zda sobie sprawę, że Berlin nie wie, gdzie ukrywa się Greta, która miała przecież uciec do Argentyny. Choć w rzeczywistości ukryła się w Gdyni. Ale oczywiście tego Franz nie zdradzi Heinrichowi!

- Nie odzywała się przypadkiem do ciebie? - zainteresuje się Engel.

- Do mnie? - uda zdziwionego Neumann.

- Lubiliście się przecież. Nie mas pomysłu, gdzie może być Greta Kessler? - wypomni mu, na co w odpowiedzi w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” usłyszy tylko - Za wysokie progi...

Neumann ostrzeże kochankę w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2”, ale ona go nie posłucha!

I choć w 1 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” Niemcy nie dowiedzą się, gdzie ukrywa się Greta, to Franz zda sobie sprawę, że muszą być bardzo ostrożni. Dlatego złoży kochance wizytę i postanowi ją ostrzec, ale Kesslerowa wcale nie będzie chciała pozostawać w cieniu!

- Prosiłem cię, nie siadaj tam, bo ktoś cię zobaczy... – powie Franz na widok swojej ukochanej w oknie.

- Franz, ja tu dłużej nie wytrzymam... - zwierzy mu się Greta.

- Muszę załatwić jeszcze kilka spraw – wyzna Neumann, ale kochanka będzie coraz bardziej niecierpliwa.

Aż w końcu w 2 odcinku serialu „Zatoka szpiegów 2” dojdzie do tragedii, gdyż ktoś faktycznie zauważy Gretę i doniesie o tym Niemcom, przez co kochanka Franza stanie się celem zamachu!

Zdradzamy, że w mieszkaniu Kesslerowej dojdzie do wybuchu. I gdy policja zacznie w tej sprawie dochodzenie, to losem kobiety coraz bardziej zacznie interesować się SS. A Nuemann zda sobie sprawę, że najpewniej doszło do zdrady i zacznie podejrzewać, że to dozorca kamienicy doniósł na jego ukochaną! I oczywiście tak tego nie zostawi!