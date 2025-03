Zatoka szpiegów 2, odcinek 12: Franz w żałobie po śmierci Grety! Szokujące odkrycie ujawni prawdę jak zginęła Greta? - ZDJĘCIA, WIDEO

Dziedzictwo. To stanie się w tureckim serialu zaraz po śmierci Seher. W Emanet od razu pojawi się Nana

"Zatoka szpiegów" odcinek 12 (sezon 2, odcinek 3) - niedziela, 16.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz Neumann stanie oko w oko z brutalną rzeczywistością...Greta Kessler nie żyje? A przynajmniej tak sugerują pierwsze doniesienia po dramatycznym wybuchu. Neumann, choć szpieg z zimną krwią, nie będzie w stanie ukryć swojego cierpienia. Jego ukochana miała stać się jego bezpiecznym portem w burzliwym świecie, a teraz wszystko wskazuje na to, że została brutalnie zamordowana...

Ale czy aby na pewno? Franz nie uwierzy w jej śmierć, dopóki nie zobaczy dowodów. W 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2" weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie własne śledztwo. Rozpacz przerodzi się w gniew, a gniew w niebezpieczną misję. Czy to możliwe, że Greta wciąż żyje, a ktoś celowo upozorował jej śmierć? A może to Franz miałby celem zamachowców, tylko los zechciał, że akurat nie było go w mieszkaniu?

Śmierć Grety potwierdzona w 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2"? Funkcjonariusze znajdą dowód

Podczas śledztwa w miejscu wybuchu funkcjonariusze natrafią na strzępki zdjęcia. To, co na nim zobaczą, wstrząśnie wszystkimi! W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" policjanci odkryją fotografię przedstawiającą Gretę Kessler. Szybko jednak pojawi się pewien problem, ponieważ według oficjalnych raportów kobieta miała uciec do Argentyny.

W 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2" Neumann będzie musiał zmierzyć się z brutalną prawdą - albo ktoś perfidnie go oszukał, albo jego ukochana rzeczywiście stała się ofiarą krwawego zamachu. Czy dowody okażą się jednoznaczne? A może śmierć Grety to tylko zasłona dymna?

Franz odkryje szokujące fakty! W 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2" Herman Wulf wkroczy do akcji!

Herman Wulf w 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2" również nie odpuści i będzie coraz bliżej schwytania Franza. Porucznik poczuje jego oddech na karku, zwłaszcza gdy śledztwo w sprawie śmierci Grety zacznie przynosić nieoczekiwane rezultaty. Czy to możliwe, że to właśnie Wulf będzie odpowiedzialny za zamach?

W 12 odcinku "Zatoka szpiegów 2" Franz zdecyduje się odwiedzić Staszka (Karol Biskup), który jako jedyny znał dokładny adres Grety. Pytanie brzmi – czy to on zdradził przyjaciela? - "Ile ci zapłacili?!" - wykrzyczy Franz, ściskając go za kołnierz. - "O czym ty mówisz, Franz?" - Staszek nie będzie rozumiał oskarżeń. - "Wybuch u Grety! Tylko ty znałeś adres!" - doda Neumann, nie odpuszczając ani na moment. Kto okaże się winny i czy Greta naprawdę nie żyje? Dowiemy się niebawem oglądając kolejne odcinki!