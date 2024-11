Wichrowe wzgórze. Kto pomoże Zeynep uniknąć więzienia?

Wichrowe wzgórze. Zeynep zostanie pobita! To kara za to, co zrobiła! Streszczenie 64 odcinka Rüzgârlı Tepe (6.12.2024)

Wichrowe wzgórze. Halil chce, by Zeynep trafiła za kraty. Nie uda mu się to!

Po tym, jak Halil dowiedział się od Songul, że Zeynep pomogła Orhanowi wyjechać za granicę, wpadnie w furię! Planował okrutnie zemścić się na mężczyźnie, który postrzelił jego siostrę i będzie przekonany, że Zeynep z nim współpracuje!

Dziewczyna poniesie karę za swoje czyny. Najpierw zostanie pobita przez ciotkę Halila, a następnie stanie oko w oko z właścicielem farmy. Ten pragnie wsadzić ją do więzienia! Zeynep zacznie go błagać, by nie wydał jej policji, ponieważ będzie się obawiać, że bez niej babcia nie przeżyje.

Ten jednak zostanie obojętny na jej słowa! Kiedy wyprowadzi ją z gabinetu, para napotka Gulhan, której z trudem uda się wyjść o własnych siłach z pokoju. Przerazi ją widok okaleczonej Zeynep i stanie w jej obronie! Postara się wytłumaczyć bratu, że obie zrobiły to, by go chronić. Bały się, że ten zabije Orhana i trafi za to za kratki. Kiedy żadne argumenty nie dotrą do Halila, Gulhan posunie się do szantażu!

Nie pozwolę, żebyś oddał Zeynep policji. Jeśli ona trafi do więzienia, ja opuszczę ten dom. Nigdy więcej mnie nie zobaczysz. To moje ostateczne słowo

- powie do brata.

Wreszcie Firat zrezygnuje z wydania Zeynep organom ścigania.

Kiedy 65 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 65 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 grudnia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt