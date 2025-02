Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Zeynep nie żyje?! Songul dowie się, że spadła z klifu i zginęła. Streszczenie 122 odcinka Rüzgârlı Tepe (05.03.2025)

W 122. odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" Halil zaczyna wierzyć, że Zeynep jest mu pisana. Tymczasem Fikret, chcąc ukryć prawdę, okłamuje Songul, twierdząc, że Zeynep nie żyje. Hakan za wszelką cenę pragnie, by Feriha i Gulce nie dowiedziały się, co naprawdę się wydarzyło. Co jeszcze wydarzy się w nadchodzącym odcinku? Sprawdź w galerii ZDJĘĆ.