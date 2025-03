Spis treści

Wichrowe wzgórze. Nieudana niespodzianka na urodziny Halila

Mały Ali, który tymczasowo przebywa na farmie, usłyszy, że następnego dnia Halil będzie obchodził urodziny. Uradowany podzieli się tą informacją z Zeynep. Wspólnie wymyślą, że kobieta przygotuje tort, a on narysuje coś specjalnie dla jubilata. Ich niespodzianka spotka się jednak z zupełnie nieoczekiwaną reakcją Halila.

Kiedy rano Zeynep wejdzie do Halila z zapalonymi na torcie świeczkami, ten dosłownie wpadnie w furię! Rozzłoszczony zrzuci ze stołu obrus, tłukąc przy tym zastawę. Dziewczyna, która chciała sprawić mu niespodziankę, będzie w szoku. Dlaczego Halil zareagował w ten sposób?

Okaże się, że dzień jego urodzin jest także rocznicą śmierci jego ojca. Halil od lat nie obchodzi urodzin, bo traktuje je jak dzień żałoby. Posprzecza się z Gulhan, która jak co roku zapyta go to, czy nie mogą wspólnie świętować. Jedyną osobą, która nie chce, by ten zmienił zdanie o tym dniu jest Songul. Kobieta wierzy, że dopóki Halil będzie pamiętał o śmierci rodziców, dopóty będzie w nim żywa chęć zemsty na rodzinie Aslani.

Dlatego z taką satysfakcją będzie obserwowała, jak Halil z wściekłością zareaguje na tort, który wręczy mu Zeynep!

Kiedy 128 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 128 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w czwartek, 13 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt