Spis treści

"Wichrowe wzgórze" - turecki hit TVP

Tureckie seriale od lat biją w Polsce rekordy popularności. Po zakończeniu emisji uwielbianego "Złotego chłopaka", Telewizja Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu do ramówki telenoweli "Wichrowe wzgórze" (oryg. "Rüzgârlı Tepe"). Produkcja zadebiutowała na antenie we wrześniu 2024 roku i szybko zdobyła spore grono fanów.

Jej głównymi bohaterami są Halil i Zeynep, których połączyła zawiła przeszłość ich rodzin. W serialu "Wichrowe wzgórze" chęć zemsty przeplata się z miłością, a niepozorne sytuacje potrafią przerodzić się w prawdziwe konflikty.

Polecamy: Gökberk Yıldırım - przystojny Halil z nowego tureckiego serialu

Finał 1. sezonu serialu "Wichrowe wzgórze"

Właśnie dobiega końca 1. sezon serialu "Wichrowe wzgórze". Czy Zeynep poślubi Alpera? Czy jej miłość do Halila będzie silniejsza? Co zrobi Firat, gdy jego ukochana pojedzie do urzędu z największym wrogiem? Wyjaśniamy!

Zeynep, szantażowana przez Alpera, zgodzi się wziąć z nim ślub. Dziewczyna zdecyduje się na ten krok by chronić Halila, którego kocha nad życie. Ślub będzie dla niej traumatycznym wydarzeniem, a kiedy będzie siedziała w urzędzie, po jej policzkach będą płynąć gorzkie łzy.

Polecamy: Koniec serialu "Wichrowe wzgórze". Kiedy ostatni odcinek "Rüzgârlı Tepe" w tv?

To, co wydarzy się w urzędzie, wprawi widzów w osłupienie! Do sali wparuje Halil, który dowie się, że Zeynep wychodzi za jego wroga, by go chronić. Pomiędzy nim a Alperem dojdzie do bójki, a Alper omal nie strzeli do Halila!

Następnie Firat weźmie Zeynep na ręce i oznajmi jej, że ją porywa! Upokorzony Alper tak tego nie zostawi! Już po chwili dogoni zakochanych i będzie celował z broni do ukochanego Zeynep! Jego zamiary przerwie jednak policja.

Następnie zobaczymy, jak Halil i Zeynep spędzają ze sobą romantyczne chwile. Halil uklęknie przed ukochaną na plaży i się jej oświadczy!

Kochałem cię nawet wtedy, kiedy myślałaś, że jest inaczej. Kocham cię i zawsze będę. Moje serce należy do ciebie. Czy zgodzisz się powierzyć mi swoje?

- zapyta.

Jeszcze w tym samym odcinku zostaną mężem i żoną!

Po ślubie Halil i Zeynep znajdą się w pokoju i nie będą mogli nacieszyć się swoją obecnością. W ostatniej scenie finału sezonu kobieta niespodziewanie odepchnie męża, zrywając z szyi naszyjnik, który jej podarował.

Polecamy: W rolę Zeynep wciela się Cemre Arda. Aktorski debiut i od razu główna rola!

Nie dotykaj mnie. Od dzisiaj zrobię wszystko, żebyś czuł się tak, jak do tej pory czułam się ja

- powie do męża z chłodem w oczach.

Dlaczego Zeynep, która jeszcze chwilę temu była najszczęśliwszą kobietą na ziemi, nagle zmieni zdanie? Tego z pewnością dowiemy się w drugim sezonie telenoweli.

Tymczasem w galerii prezentujemy zdjęcia z finału 1. sezonu serialu "Wichrowe wzgórze".

"Wichrowe wzgórze" - kiedy finał w TV?

Telenowela "Wichrowe wzgórze" jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 14. w TVP1. Kiedy telewizja wyemituje ostatni odcinek?

Sceny, w których Halil wparuje do urzędu na ślub Alpera i Zeynep zobaczymy w 219. odcinku serialu, który zostanie pokazany w telewizji w poniedziałek, 21 lipca 2025 roku.

Dzień później, we wtorek, 22 lipca 2025 roku widzowie zobaczą pełen emocji finał 1. sezonu tureckiego hitu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.