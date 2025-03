Szpital św. Anny

Szpital św. Anny, odcinek 8: Wroński brutalnie skrzywdzi Kaję! Lekarka zgłosi sprawę na policję i do dyrekcji

W 8 odcinku serialu "Szpital św. Anny" dojdzie do szokujących wydarzeń, które wstrząsną całą placówką! Dr Łukasz Wroński (Jakub Świderski) dopuści się brutalnego ataku na dr Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak), Lekarka, mimo traumy, zdecyduje się zgłosić sprawę na policję oraz powiadomić dyrekcję szpitala. Czy Wroński poniesie konsekwencje swoich czynów? Czy Kaja znajdzie w sobie siłę, by walczyć o sprawiedliwość? W 8 odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgną zenitu, a Kaja za namową Zyty (Jolanta Fraszyńska) upubliczni sprawę i zgłosi ją rownież do dyrektora szpitala.