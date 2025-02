Szpital św. Anny, odcinek 6: Zyta już nie uniknie spotkania z ojcem. Trafi do jej szpitala! Kardiolożka Kaja odbierze brata z policyjnej Izby Dziecka – ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Cavidan zmusi Silę do małżeństwa z Alperem! Oto, co zrobi Kuzey. Streszczenie odcinka 148 Ask ve umut (10.03.2025)

„Szpital św. Anny" odcinek 6 - środa, 05.03.2025, o godz. 17.40 w TVN

W 6. odcinku „Szpitala św. Anny” do życia Zyty wróci jej ojciec. Grzesiek wróci do domu po zatrzymaniu w Izbie Dziecka.

Spotkanie Zyty z ojcem w 6. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny"

Zyta nie chciała mieć z ojcem - który zostawił matkę i ją, kiedy miała dziesięć lat - nic wspólnego. Ale nagle odwiedził ją w szpitalu Sławek Gamrat, jej przyrodni brat, którego nigdy nie poznała. Przekazał informację o chorym na serce ojcu i prośbą – jak gdyby nigdy nic – by Orłowicz się nim zaopiekowała. Zyta odmówiła, ale teraz dojdzie do spotkania, bo ojciec – który zresztą Sławka również niegdyś porzucił – trafi na oddział kardiologiczny do Kai. Stan chorej na białaczkę pacjentki Orłowicz się polepszy. Urodzona przez nią córka będzie przebywać na oddziale neonatologicznym. Do Zosi Koneckiej (Julia Kamińska) zgłosi się dziewczyna ze spuchniętą ręką. Będzie to objaw nowotworu piersi.

Grzesiek w policyjnej Izbie Dziecka w 6. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny"

Nastoletni Grzesiek weźmie udział w bójce przed klubem organizującym walki i trafi do policyjnej Izby Dziecka. Kiedy wcześniej nie wrócił do domu na noc, siostra – pełniąca jednocześnie obowiązki matki zastępczej – szukała go z Wojtkiem. Teraz wspólnie go odbiorą i zawiozą do domu. Nie wiedzieć czemu, przyjaciółki zamężnej przecież Kaśki (Joanna Liszowska) pobrały dla niej aplikację randkową, którą ona jednak się zainteresuje…