Szpital św. Anny, odcinek 2: Onkolożka Zyta stanie przed trudnym wyzwaniem. Uratuje marzenia chorego na raka pacjenta? - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Yildiz będzie pracować w domu Bülenta! Co się stało z Nazire? Streszczenie odcinka 141 Ask ve umut (27.02.2025)

"Szpital św. Anny" odcinek 2 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 17.40 w TVN

Zyta to bardzo uzdolniona onkolożka, która nie ułożyła sobie życia rodzinnego. Na własne życzenie pozostaje zatwardziałą singielką, ale to nie oznacza, że nie poświęca czasu bliskim. Ordynatorka w szpitalu św. Anny często stawiana jest w najtrudniejszych sytuacjach i niejednokrotnie musi dokonywać wyborów pod presją czasu. Co w sytuacji, kiedy w drodze do pracy w 2. odcinku nowego serialu TVP "Szpital św. Anny" Orłowicz spostrzeże mężczyznę w potrzebie? Można się domyślić, że od razu ruszy na pomoc!

Zyta pomoże choremu na nowotwór pacjentowi

Orłowicz w 2. odcinku "Szpitala św. Anny" da się poznać jako osoba bardzo empatyczna, ale także nieustępliwa. Kiedy zauważy omdlenie mężczyzny pod placówką, natychmiast rzuci się do pomocy i podda go badaniom. Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna cierpi na nowotwór trzustki, z czym nie może się pogodzić, ponieważ chce dożyć wspaniałego wyjazdu z bliskimi. Orłowicz tak łatwo się nie podda. Zdiagnozuję pacjenta, doradzi mu i pomoże.

Zyta uratuje marzenia pacjenta?

Onkolożka jest przyzwyczajona do pracy z trudnymi pacjentami, ale plany i marzenia mężczyzny chorego na nowotwór w 2. odcinku "Szpitala św. Anny" sprawią, że kobieta zacznie myśleć nad pomocą, by faktycznie mógł spełnić plany i pojechać z bliskimi na upragniony wyjazd. Co z tego wyniknie? Zyta rzadko się waha i poddaje.