Splątane losy, odcinek 83. Halil wyrzuci Ayfer i dzieci z rezydencji, a Remzi pozna prawdę na temat Yasemin

„Splątane losy”, odcinek 83. Halil wyrzuca Ayfer i dzieci z rezydencji

W nadchodzącym epizodzie Halil podejmie bezkompromisową decyzję i każe Ayfer wraz z dziećmi opuścić rezydencję. Mężczyzna uzna, że nie zamierza dłużej tolerować obecnego stanu rzeczy w kwestii przyszłości swoich bliskich. Jego twarde stanowisko wywoła falę kolejnych ostrych spięć między domownikami.

Spór z małżonką to jednak niejedyne zmartwienie głowy rodziny. W 83. odcinku Cetin otwarcie oskarży ojca o zatajanie prawdy na temat rodzinnych problemów. Syn całkowicie straci zaufanie do Halila i zadeklaruje szybki powrót do Stambułu, co może jeszcze mocniej pogłębić kryzys w relacjach między krewnymi.

„Splątane losy”, odcinek 83. Remzi odkrywa, że Yasemin to córka Tahsina

Śledzący Halila Remzi trafi za nim prosto do szpitala. Gdy na miejscu obije mu się o uszy imię Yasemin, mężczyzna połączy wątki i szybko domyśli się, że dziewczyna jest córką Tahsina. Wyjście na jaw tej tajemnicy może przynieść niezwykle groźne skutki dla samej Yasemin, która od dłuższego czasu stara się zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed własnym ojcem.

W międzyczasie zdesperowany Burak poszuka nowej metody na zlokalizowanie Pakize. Mężczyzna postanowi deptać po piętach Keremowi, licząc, że lekarz nieświadomie wskaże mu kryjówkę matki Yasemin. Sama dziewczyna uparcie odmawia zdradzenia miejsca pobytu kobiety, przez co potajemne śledztwo Buraka może przynieść dodatkowe komplikacje w ich wzajemnych relacjach.

„Splątane losy”, odcinek 83. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierowa emisja 83. odcinka serialu „Splątane losy” zaplanowana została na piątek, 6 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecka produkcja obyczajowa „Splątane losy”, znana w oryginale pod tytułem „Bizi Birleştiren Hayat”, opowiada historię mieszkającej w Stambule zamożnej i niezwykle zasadniczej Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy przed drzwiami jej posiadłości pojawia się 5-letnia Mine, będąca jej nieznaną dotąd wnuczką. Kobieta podejmuje wówczas decyzję o odszukaniu swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza Buraka.

W obsadzie serialu występują następujący aktorzy.

• Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

• Kayra Aleyna Zabcı grająca rolę Yasemin Kardan

• Emir Gülsever występujący jako Burak

• Şerif Bozkurt odgrywający postać Halila

• Yeşim Ceylan wcielająca się w rolę Ayfer

• Doğaç Gözüdeli występujący jako Kerem

• Zelal Barlas grająca postać Meltem

• İrem Korkmaz odgrywająca rolę Ezgi

• Nesrin Yıldırım występująca jako Suzan

• Elifnaz Sabuncu wcielająca się w postać Pınar

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