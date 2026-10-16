Splątane losy, odcinek 69: Yasemin nie zazna spokoju. Meltem i Ezgi szykują przeciwko niej intrygę

Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”

Meltem od dawna kręci nosem na relację łączącą Yasemin i Buraka. W poprzednim, 68. epizodzie „Splątanych losów” była świadkiem, jak ordynator zachwala pielęgniarkę i oferuje jej posadę na stałe na SOR-ze. Ta nowina mocno ją zdziwiła. Teraz, w 69. odsłonie serialu, połączy siły z Ezgi, aby wspólnie wymyślić sposób na uprzykrzenie życia konkurentce. Yasemin znowu wpadnie w tarapaty, choć i tak już stąpa po kruchym lodzie przez sekrety, które tai przed swoim ukochanym.

Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”

Do domu wreszcie wróci Mine, co przyniesie ogromną ulgę Yasemin. Pielęgniarka od dłuższego czasu bardzo niepokoiła się stanem zdrowia swojej siostry. Przypomnijmy, że w 66. odcinku „Splątanych losów” prosiła Şengul o jakiekolwiek informacje na temat jej kondycji. Nie mogąc znieść nerwów, w tajemnicy odwiedzała Mine w szpitalu. Choć dziewczynka jest już w domu, to nie oznacza końca problemów Yasemin. Kobieta nadal będzie borykać się z kryzysem w relacji z Burakiem oraz trudną sytuacją z Münevver, cały czas ukrywając przed medykiem rodzinne sekrety.

Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”

W sercu Ayfer zagości lęk przed wyprowadzką, chociaż pieniądze od Münevver uzna za bilet do nowego życia. Kobieta będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony pojawi się szansa na poprawę bytu, z drugiej strach przed opuszczeniem znajomych kątów będzie paraliżował jej plany. W międzyczasie Pinar wyczuje, że w domu wisi coś w powietrzu. Dziewczyna zacznie podejrzewać, że nad jej rodzicami zawisło widmo rozstania. Chociaż nie będzie wiedziała, o co dokładnie chodzi, grobowa atmosfera w domu spędzi jej sen z powiek.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka

69. odcinek popularnego tureckiego hitu „Splątane losy” pojawi się na ekranach w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Telewizja Polska zaprasza przed telewizory na godzinę 14:00 (TVP1). Fani będą mogli śledzić losy bohaterów również w internecie, dzięki platformie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalnie Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci, surowej i majętnej kobiety ze Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy na progu jej domu zjawia się 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której wcześniej nie miała pojęcia. Münevver postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą od lat zerwała wszelkie kontakty. W produkcji przewija się również wątek miłosny między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

Obsada prezentuje się następująco:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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