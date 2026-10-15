La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 501: Maria Antonia dostanie od Cruz kosztowny podarunek, a Catalina znów zawalczy o miłość

Cruz i jej gest wobec Maríi Antonii w 501. odcinku La Promesy

María Antonia niedługo opuści pałacowe mury, co jest echem jej relacji z Alonsem. Zanim to jednak nastąpi, odbędzie się pożegnalne spotkanie z Cruz. Zaskakująco, kobieta wręczy wyjeżdżającej wyjątkowy naszyjnik z pereł. Ten kosztowny prezent ma bogatą historię, gdyż Cruz wcześniej sama otrzymała go od Alonsa, co nadaje sytuacji wymownego znaczenia.

Catalina ponownie błaga Pelaya o powrót w nowym odcinku La Promesy

Relacja Cataliny i Pelaya została mocno wystawiona na próbę przez manipulacje Cruz i Lorenzo. Ich wciągnięcie w szemrane interesy skończyło się dla Pelaya katastrofalnie – stratą majątku i załamaniem. Catalina, początkowo czując się oszukana, z czasem zrewidowała swoje uczucia. Po wcześniejszych namowach na ratowanie związku, teraz ponownie poprosi ukochanego, by wrócili razem do La Promesy.

Jana i Manuel organizują nowe lokum dla Píi. Co wydarzy się w 501. odcinku?

Walka o bezpieczeństwo Píi wciąż trwa. Po ujawnieniu Manuelowi faktu, że kobieta żyje, i po ich wspólnych odwiedzinach w jej dotychczasowej kryjówce, para szuka lepszego rozwiązania. Długotrwałe ukrywanie staje się coraz trudniejsze. W 501. odcinku markiz wyrazi ostatecznie zgodę na przeniesienie Píi z niewygodnej jaskini do chaty Ramony, co znacznie poprawi jej warunki bytowe.

Simona znajduje wyjście dla Virtudes, a Manuel wyznaje prawdę Janie w La Promesie

Z kolei Simona mierzyła się z poważnym problemem – brakiem zgody teściów na zamieszkanie z jej synkiem, Adolfitem, z powodu trudnej sytuacji materialnej. W 501. odcinku pojawi się światełko w tunelu. Simonie uda się w końcu znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Virtudes na zamieszkanie z teściami i swobodną opiekę nad dzieckiem.

Niezwykle ważna rozmowa rozegra się także między Manuelem a Janą. Manuel poinformuje ukochaną, że ich wielki sekret nie jest już tajemnicą dla Rómula. Zarządca już wcześniej ujawnił swoją wiedzę na temat ich romansu, a teraz ta wieść dotrze do Jany. Może to mieć znaczący wpływ na to, jakie kroki zakochani podejmą w najbliższej przyszłości.

La Promesa, odcinek 501. Kiedy oglądać nowy epizod?

Najnowszy, 501. odcinek „La Promesy – pałacu tajemnic” trafi na ekrany w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o 15:05 na antenie TVP2. Dla fanów, którzy przegapią telewizyjną premierę, odcinek zostanie udostępniony również na platformie TVP VOD.

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