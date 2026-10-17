Splątane losy, odcinek 69: Meltem i Ezgi połączą siły przeciwko Yasemin! Nie dadzą jej spokoju

Spis treści
- Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”
- Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”
- Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”
Meltem od dawna kręci nosem na relację łączącą Yasemin i Buraka. W poprzednim, 68. epizodzie „Splątanych losów” była świadkiem, jak ordynator zachwala pielęgniarkę i oferuje jej posadę na stałe na SOR-ze. Ta nowina mocno ją zdziwiła. Teraz, w 69. odsłonie serialu, połączy siły z Ezgi, aby wspólnie wymyślić sposób na uprzykrzenie życia konkurentce. Yasemin znowu wpadnie w tarapaty, choć i tak już stąpa po kruchym lodzie przez sekrety, które tai przed swoim ukochanym.
Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”
Do domu wreszcie wróci Mine, co przyniesie ogromną ulgę Yasemin. Pielęgniarka od dłuższego czasu bardzo niepokoiła się stanem zdrowia swojej siostry. Przypomnijmy, że w 66. odcinku „Splątanych losów” prosiła Şengul o jakiekolwiek informacje na temat jej kondycji. Nie mogąc znieść nerwów, w tajemnicy odwiedzała Mine w szpitalu. Choć dziewczynka jest już w domu, to nie oznacza końca problemów Yasemin. Kobieta nadal będzie borykać się z kryzysem w relacji z Burakiem oraz trudną sytuacją z Münevver, cały czas ukrywając przed medykiem rodzinne sekrety.
Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”
W sercu Ayfer zagości lęk przed wyprowadzką, chociaż pieniądze od Münevver uzna za bilet do nowego życia. Kobieta będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony pojawi się szansa na poprawę bytu, z drugiej strach przed opuszczeniem znajomych kątów będzie paraliżował jej plany. W międzyczasie Pinar wyczuje, że w domu wisi coś w powietrzu. Dziewczyna zacznie podejrzewać, że nad jej rodzicami zawisło widmo rozstania. Chociaż nie będzie wiedziała, o co dokładnie chodzi, grobowa atmosfera w domu spędzi jej sen z powiek.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka
69. odcinek popularnego tureckiego hitu „Splątane losy” pojawi się na ekranach w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Telewizja Polska zaprasza przed telewizory na godzinę 14:00 (TVP1). Fani będą mogli śledzić losy bohaterów również w internecie, dzięki platformie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalnie Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci, surowej i majętnej kobiety ze Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy na progu jej domu zjawia się 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której wcześniej nie miała pojęcia. Münevver postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą od lat zerwała wszelkie kontakty. W produkcji przewija się również wątek miłosny między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.
Obsada prezentuje się następująco:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar