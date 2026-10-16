Splątane losy, odcinek 68: Munevver zagrozi wezwaniem policji! Halil wyjawi jej prawdę

Halil wyzna Münevver prawdę o szantażu w 68. odcinku „Splątanych losów”

Długo skrywana tajemnica Halila w końcu wychodzi na jaw. Zmęczony ciągłym nękaniem i żądaniami finansowymi ze strony bezwzględnego Remziego, który zna jego powiązania z Tahsinem, postanawia wszystko opowiedzieć Münevver. Wcześniej szukał ratunku u Susan, pożyczając od niej pieniądze. Teraz reakcja Münevver jest stanowcza. Daje mu zaledwie kilka dni na samodzielne rozwiązanie problemu. Jeśli tego nie zrobi, kobieta bez wahania zawiadomi odpowiednie służby. Halil znajduje się pod murem i musi szybko wymyślić sposób na pozbycie się szantażysty.

Burak poprosi Yasemin o szczerość w 68. odcinku „Splątanych losów”

Tymczasem Yasemin wciąż bije się z myślami. Chociaż wcześniej wyznała Şengul, że to Münevver jest jej babcią, panicznie boi się reakcji Buraka na tę rewelację. Decyzja o wyjawieniu prawdy może oczyścić atmosferę, ale niesie też ryzyko poważnych komplikacji. Burak ma jednak dość tajemnic. Inicjuje spotkanie, domagając się jasnej odpowiedzi na dręczące go pytania. Mężczyzna pragnie w końcu poznać całą prawdę o życiu swojej ukochanej, która konsekwentnie unika szczerej rozmowy.

Yasemin dostanie propozycję pracy na SOR-ze w 68. odcinku „Splątanych losów”

Zawodowe życie Yasemin nabiera rozpędu. Ordynator docenia jej pracę i składa jej interesującą propozycję. Chce, aby dołączyła na stałe do zespołu na szpitalnym oddziale ratunkowym. To duży awans dla młodej pielęgniarki. Tę korzystną dla niej rozmowę podsłuchuje jednak Meltem. Jej zdziwienie szybko może przerodzić się w kolejne konflikty na oddziale, biorąc pod uwagę jej dotychczasową niechęć do partnerki Buraka.

Remzi będzie obawiał się pułapki Tahsina w 68. odcinku „Splątanych losów”

Z kolei Remzi odczuwa coraz większy niepokój w związku ze spotkaniem z Tahsinem. Propozycja gry w karty wydaje mu się bardzo podejrzana i obawia się, że w rzeczywistości jest to sprytnie zastawiona pułapka. Aby zminimalizować ryzyko, podejmuje środki ostrożności. Przesyła swojemu znajomemu dokładne współrzędne miejsca spotkania i prosi go o przybycie z bronią. Chce być przygotowany na każdą, nawet najbardziej niebezpieczną ewentualność.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 68. odcinka

Premiera 68. odcinka serialu „Splątane losy” została zaplanowana na piątek, 16 października 2026 roku. Emisja odbędzie się o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla spóźnialskich oraz tych, którzy chcą przypomnieć sobie wcześniejsze wydarzenia, wszystkie odcinki tureckiej produkcji są dostępne na platformie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (znane w Turcji jako Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca produkcja obyczajowa. Fabuła koncentruje się na losach Münevver Ketenci, zamożnej, ale surowej mieszkanki Stambułu. Jej uporządkowany świat wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej domem pojawia się 5-letnia Mine. Dziewczynka okazuje się być jej wnuczką, o której Münevver nie miała pojęcia. To staje się impulsem do poszukiwań dawno niewidzianej córki, Pakize. Oprócz tego śledzimy również losy pielęgniarki Yasemin oraz lekarza Buraka.

W rolach głównych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

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