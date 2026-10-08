Splątane losy, odcinek 63: Halil padnie ofiarą złodziei. Odkryje, że wszystkie pieniądze zniknęły!

Dramat Halila w 63. odcinku „Splątanych losów”

W 62. odcinku Halil wypłacił z banku pożyczoną gotówkę, którą następnie przyniósł do swojego biura. W 63. odcinku „Splątanych losów” mężczyzna z przerażeniem stwierdzi, że zniknęła torba z pieniędzmi dla Remziego. Będzie to dla niego cios, ponieważ zebrana kwota miała mu pomóc wyrwać się ze szponów szantażysty. Halil będzie musiał szybko znaleźć odpowiedź na pytanie, kto i w jaki sposób dowiedział się o gotówce.

Z pomocą przyjdą mu nagrania z kamer. Dzięki zapisom z monitoringu uda się odtworzyć drogę Halila z banku do biura. Wyjdzie na jaw, że złodzieje obserwowali go od samego początku. Nie był to przypadek – sprawcy dokładnie wiedzieli, kto ma przy sobie pieniądze.

Kłopoty Yasemin w 63. odcinku „Splątanych losów”

Z problemami zmagać się będzie także Yasemin. Kobieta będzie chciała odwiedzić matkę, ale na każdym kroku będzie ją śledzić Ezgi. Obserwatorka może pokrzyżować plany Yasemin na dyskretne spotkanie. Przypomnijmy, że to nie pierwsza sytuacja, w której bohaterka musi ukrywać prawdę. W 56. odcinku Yasemin drżała na myśl, że osoba, która sfotografowała ją z Burakiem, dowie się o Pakize ukrywającej się w szpitalu pod fałszywym nazwiskiem.

Mine czuje się oszukana w 63. odcinku „Splątanych losów”

W 63. odcinku Mine będzie miała ogromny żal do starszej siostry. Dziewczynka dojdzie do wniosku, że Yasemin ją okłamuje, przez co nie będzie chciała rozmawiać o niej z babcią. Taka postawa Mine może sprawić, że Münevver nie dowie się, w jakiej sytuacji znalazła się Yasemin.

„Splątane losy” – kiedy oglądać 63. odcinek w TVP1?

Premiera 63. odcinka serialu „Splątane losy” odbędzie się w piątek, 9 października 2026 roku. Emisja w TVP1 o godz. 14:00. Odcinek trafi również do katalogu serwisu TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego serialu „Splątane losy”

„Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci, zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu. Pewnego dnia przed jej drzwiami pojawia się pięcioletnia Mine. Kobieta dowiaduje się, że to jej wnuczka. Münevver decyduje się na odszukanie córki Pakize, z którą od dawna nie rozmawiała. W serialu śledzimy także losy pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Kto występuje w obsadzie?

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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