Splątane losy, odcinek 37: Burak zapyta Yasemin o uczucia. Padnie pytanie, którego się nie spodziewała [ZDJĘCIA]

Burak broni Yasemin przed atakami w 37. odcinku serialu „Splątane losy”

W 37. odcinku telenoweli „Splątane losy” Yasemin będzie próbowała skompletować dokumentację medyczną pacjentki. Pech chce, że wyniki badań schowa Ezgi, co bez wahania spróbuje wykorzystać Meltem. Lekarka będzie zdeterminowana, żeby dyskredytować Yasemin w oczach personelu.

Meltem po raz kolejny dopuści się złośliwości i spróbuje upokorzyć pielęgniarkę. Na szczęście zainterweniuje Burak, który nie zgodzi się na takie traktowanie współpracownicy. Lekarz stanowczo zaprotestuje przeciwko zachowaniu Meltem i zasugeruje Yasemin, aby złożyła oficjalną skargę w szpitalu.

Czy to tylko przyjaźń? Burak zadaje Yasemin kluczowe pytanie w 37. odcinku „Splątanych losów”

Burak zaczyna uświadamiać sobie, że złośliwości Meltem nie biorą się znikąd. W 37. odcinku produkcji otwarcie powie Yasemin, że lekarka kieruje się zazdrością.

Sytuacja nabierze rumieńców, gdy rozmowa zejdzie na relację Buraka i Yasemin. Mężczyzna zdecyduje się na bezpośrednie pytanie: czy ich więź na pewno opiera się wyłącznie na przyjacielskich fundamentach?

Kerem nabiera się na intrygę w 37. odcinku telenoweli „Splątane losy”

W nowym odcinku „Splątanych losów” pojawi się również Kerem. Podczas szczerej rozmowy z Cemem wyzna, że słowa Meltem dały mu nadzieję. Będzie przekonany, że Yasemin czuje do niego miętę.

Cem szybko postara się wyprowadzić kolegę z błędu i sprowadzi go na ziemię. Przestrzeże Kerema przed intrygami Meltem. Według Cema lekarka z premedytacją próbuje skierować uczucia Kerema na Yasemin, by samej mieć wolną drogę do Buraka. Kerem będzie musiał na nowo przemyśleć intencje Meltem.

Tajemnica z przeszłości. Münevver szuka Pakize w 37. odcinku serialu „Splątane losy”

Przełomowe chwile w 37. odcinku „Splątanych losów” czekają także Münevver. Kobieta wyjdzie z Mine na spacer i podczas spotkania z Halilem usłyszy, że Ayfer broniła go przed zarzutami. Münevver, zmęczona przedłużającą się niepewnością, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Rozpocznie poszukiwania Pakize i Yasemin, by w końcu rozwikłać dawną tajemnicę łączącą ją z Halilem.

Warto przypomnieć, że w poprzednim, 36. odcinku, Ayfer odwiedziła posiadłość, by nakłonić Münevver do przebaczenia Halilowi. Przekonywała, że mężczyzna od zawsze był jej lojalny. Teraz decyzje podjęte przez Münevver mogą diametralnie zmienić bieg wydarzeń.

„Splątane losy” odcinek 37. Kiedy emisja w telewizji?

37. odcinek tureckiej telenoweli „Splątane losy” będzie można obejrzeć w czwartek, 3 września 2026 roku. Emisja o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Serial jest również dostępny w bibliotece platformy TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Obsada tureckiej produkcji

„Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) to popularny turecki serial. Główną bohaterką jest Münevver Ketenci, majętna i surowa mieszkanka Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod drzwiami jej rezydencji pojawia się 5-letnia dziewczynka o imieniu Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, z której istnienia nie zdawała sobie sprawy. Münevver rozpoczyna poszukiwania swojej córki Pakize, z którą zerwała relacje lata temu. Ważnym elementem fabuły jest też wątek miłosny między pielęgniarką Yasemin i lekarzem Burakiem.

W obsadzie serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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