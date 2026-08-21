Splątane losy, odcinek 31: Yasemin wpada w szał przez małą Mine. Chodzi o naszyjnik po zmarłej mamie - ZDJĘCIA

Awantura o naszyjnik. Yasemin reaguje na zachowanie Münevver w 31. odcinku „Splątanych losów”

Trzydziesta pierwsza odsłona „Splątanych losów” przynosi potężną dawkę nerwów z powodu gwałtownej reakcji małej Mine. Dziewczynka wprost zarzuca Münevver, że ta pozbawiła ją bezcennej pamiątki po zmarłej matce, w postaci drogiego sercu wisiorka. Konflikt chwilowo wycisza interwencja Suzan, której udaje się odszukać zaginiony przedmiot, jednak napięcie między domownikami wcale nie opada.

Całej sytuacji z rosnącą furią przygląda się z boku Yasemin. Kobieta nie może znieść widoku Münevver ściągającej z szyi dziewczynki matczyną pamiątkę i zakładającej dziecku zupełnie nową, narzuconą przez siebie ozdobę. Warto zaznaczyć, że kilkuletnia Mine wykazuje ogromne przywiązanie do wszelkich przedmiotów związanych z bliskimi. Zbliżony problem pojawił się już w 26. epizodzie, kiedy to wściekała się na babcię za zabranie rodzinnej fotografii, chociaż ostatecznie spór ten załagodzono.

Konflikt małżeński Ayfer i Halila. Zdesperowany mężczyzna szuka Yasemin

Podczas 31. odcinka tureckiej produkcji Halil staje na rzęsach, aby odbudować nadszarpnięte zaufanie swojej żony Ayfer, które zrujnowała niedawna, odwołana kolacja. Źródłem tego ostrego sporu była nagła konieczność przetransportowania Suzan do placówki medycznej w trzydziestym epizodzie, co rozczarowana małżonka odczytała jako absolutny dowód na to, że sprawy rezydencji są dla niego ważniejsze niż własna rodzina.

Rozgoryczona Ayfer, która już w 28. odcinku drżała o zachowanie dachu nad głową, stanowczo odmawia mężowi wybaczenia jego ciągłej nieobecności w domu. Tymczasem zdeterminowany Halil nie marnuje ani chwili i wydaje Remziemu kategoryczny rozkaz: pracownik musi błyskawicznie i za wszelką cenę zlokalizować Yasemin. To wymagające zadanie stanowi tylko kolejny etap bardzo trudnych i frustrujących poszukiwań Tahsina oraz Pakize, które ciągną się nieprzerwanie od dwudziestego szóstego i dwudziestego dziewiątego epizodu.

„Splątane losy” odcinek 31. Data i godzina emisji w telewizji TVP1

Fani będą mogli obejrzeć 31. odcinek popularnej telenoweli „Splątane losy” dokładnie w środę, 26 sierpnia 2026 roku punktualnie o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Dla osób preferujących platformy internetowe przygotowano również opcję odtworzenia tego materiału w dowolnej chwili za pośrednictwem serwisu streamingowego TVP VOD.

O czym opowiadają „Splątane losy”? Streszczenie fabuły i pełna obsada serialu

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (w oryginale znany pod tytułem Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci, czyli bardzo majętnej i rygorystycznej mieszkanki Stambułu. Codzienność bogaczki wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na progu jej posiadłości staje pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziecko jest jej biologiczną wnuczką, o której istnieniu kobieta nie miała bladego pojęcia. Pod wpływem tych szokujących zdarzeń Münevver decyduje się na poszukiwania swojej córki Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymuje żadnego kontaktu. Opowieść tę uzupełnia poboczny wątek romantycznej relacji łączącej pielęgniarkę Yasemin z lekarzem Burakiem. W głównych rolach występują: Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci, Kayra Aleyna Zabcı wcielająca się w Yasemin Kardan, Emir Gülsever jako Burak, Şerif Bozkurt grający Halila, Yeşim Ceylan jako Ayfer, Doğaç Gözüdeli jako Kerem, Zelal Barlas jako Meltem, İrem Korkmaz jako Ezgi, Nesrin Yıldırım odgrywająca Suzan oraz Elifnaz Sabuncu w roli Pınar.

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