Pietrek i Jola - niezapomniany duet gwiazd disco polo z "Rancza"

Duetu Pietrek i Jola z serialu "Ranczo" nikomu nie trzeba przedstawiać! On to stały bywalec słynnej ławeczki, sumienny pracownik w firmie Więcławskiego (Grzegorz Wons), którego życie odmieniła miłość do Joli, córki kuzynki Więcławskiej (Dorota Chotecka-Pazura). Z kolei Jola to nieco nieporadna ekspedientka z miejscowego sklepu "U Krysi". Pietrek wspólnie z Jolą założył zespół pod nazwą "Duo spoko", który grał muzykę disco polo i szybko zdobył sławę.

Pietrek i Jola na prośbę senatora Kozioła (Cezary Żak) za 1,5 tysiąca złotych nagrali hitowy teledysk na potrzeby jego Polskiej Partii Uczciwości, który stał się hymnem PPU! To właśnie nowy hit Pietrka i Joli dał zwycięstwo PPU w wyborach parlamentarnych.

Aktorzy z serialu "Ranczo", Ewa Kuryło, Piotr Pręgowski, są małżeństwem

Chociaż w "Ranczu" żoną Pietrka była Jola, to na planie serialu Piotr Pręgowski grał ze swoją prawdziwą żoną, Ewą Kuryło. Nie mieli zbyt wielu scen razem, głównie ujęcia, na których pojawiało się wielu mieszkańców Wilkowyj w kościele albo przed sklepem, ale przez 10 lat występowali razem w "Ranczu", które przyniosło im niezwykłą popularność.

Dyrektorka szkoły w Wilkowyjach, Wiesława Oleś, była postacią drugoplanową, ale dzięki temu, że senator Kozioł wciągnął ją do PPU, po wygranych wyborach została posłanką i dostała zaszczytne stanowisko wiceministra edukacji narodowej w nowym rządzie.

Prywatnie Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło są razem od ponad 40. lat. Jak się poznali, jak wygląda historia miłości aktorów z "Rancza"? Połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia na studiach w Akademii Teatralnej w Warszawie. Mieli wspólne pasje i podobnie patrzyli na życie. Zamieszkali razem u rodziców Pręgowskiego, ale początkowo nie chcieli brać ślubu. Kiedy Pręgowskiemu i Kuryło urodziła się córka Zofia, aktorska para pobrała się w 1982 roku.

Wtedy Ewa zajęła się wychowywaniem dziecka, a Piotr rozwijał karierę i jednocześnie zarabiał na rodzinę. Nie mieli łatwo, ale Pręgowski chwytał się każdej roli, aby zarobić.

Kultowy serial "Ranczo" był przełomem w karierze Piotra Pręgowskiego! Rola Pietrka uczyniła z niego gwiazdę, ale Ewa Kuryło też dzięki postaci dyrektorki szkoły przypomniała jaką jest świetną aktorką. Od premiery "Rancza" w marcu 2026 roku minie 20 lat, a w listopadzie upłynie 10 lat zakończenia emisji serialu.