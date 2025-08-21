Ranczo. Daniel Olbrychski na miejsce Franciszka Pieczki? Nowe spekulacje przed wyczekiwanym wznowieniem serialu - ZDJĘCIA

Pięć odcinków nowego „Rancza"

„Ranczo. Zemsta wiedźm" to planowany przez reżysera Wojciecha Adamczyka tytuł 11. sezonu, który miałby się składać z pięciu odcinków. W wywiadzie dla Pudelka stwierdził, że rozmawiał już z aktorami. Wypowiedział się też dla Plejady:

„Myślę, że Telewizję Polską stać na taki projekt. Nie musimy zdobywać nowej publiczności. Wystarczą ci widzowie, którzy są z nami od lat. Jestem przekonany, że zapewnią oni fantastyczną oglądalność".

Cezary Żak nie zagra w „Ranczu”?

Pudelkowi Wojciech Adamczyk powiedział, że już kompletuje obsadę 11. sezonu „Rancza" i kontaktował się z Arturem Barcisiem (Arkadiusz Czerepach) i Cezarym Żakiem (wójt Paweł Kozioł i ksiądz Piotr Kozioł). Ten ostatni jednak zdementował owe doniesienia w Wirtualnej Polsce i dodał, że nie było żadnych spotkań, ustaleń ani konkretów. Ale kiedy się pojawią, stawi się „w pełnym rynsztunku i w całkowitej gotowości na pierwsze zawołanie”.

Olbrychski na miejsce Pieczki w nowym „Ranczu”?

Do chóru aktorów związanych z „Ranczem”, zasypywanych pytaniami odnośnie ich udziału w kontynuacji serialu dołączył teraz Bogdan Kalus, czyli ekranowy Hadziuk. Tak powiedział Plejadzie:

„Nikt ze mną jeszcze nie rozmawiał o konkretach. Ludzie co jakiś czas pytają mnie, czy wyrażę zgodę na zagranie w kontynuacji „Rancza". Nie wiem, co mam im odpowiadać. Prawdopodobnie tak”.

Poruszył też temat aktorskiego zastępstwa dla Japycza, czyli Franciszka Pieczki:

„Słyszałem, kto ma zasiąść na ławeczce zamiast Franka, jeśli dojdzie do tej kontynuacji. Proszę mi wierzyć, nie będzie gorzej. To aktor przez wielkie A. Widzowie nie będą zawiedzeni. Gdy Franek Pieczka wchodził na miejsce Leona Niemczyka, niektórzy też mieli obawy o to, co dalej będzie z tą postacią. Okazało się, że zupełnie niesłusznie. Wydaje mi się, że tym razem będzie podobnie".

Sieć zawrzała domysłami, wśród których padło nazwisko Daniela Olbrychskiego, prywatnie fana „Rancza”. Reżyser nie wypowiada się na ten temat.