Profilerka, odcinek 4: Julia dowie się przerażającej prawdy o zamordowanym leśniczym. Stworzy profil zabójcy - ZDJĘCIA

Policjanci odwiedzą sąsiadów Szułowiczów - Ireny (Barbara Tukendorf)) i Macieja (Zbigniew Jastrzębiowski) - polsko-holenderskie małżeństwo Beatę i Jessego Van Dijków, właścicieli gospodarstwa agroturystycznego. W 4. odcinku serialu „Profilerka” będą to kolejni sąsiedzi, którym leśniczy uprzykrzał życie. Nie lubił ani ich, ani tym bardziej wypoczywających u nich letników. Maciej Szułowicz zalazł za skórę wielu ludziom.

Zofia ofiarą gwałtu leśniczego – Fabian jest jego synem

W 4. odcinku serialu „Profilerka” Felicja wyjawi Julii tajemnicę rodziny Szułowiczów. Leśniczy Maciej przed laty zgwałcił swoją sąsiadkę, Zofię Hryszkiewiczową (Jowita Budnik) i to on jest ojcem Fabiana Hryszkiewicza (Mateusz Rozwadowski). Medalik, który Julia znalazła na miejscu zbrodni, jest jego własnością. Na targowisku w Sejnach dojdzie do strzelaniny między Strażą Graniczną a przemytnikami. Jednym z aresztowanych będzie Robert Bielik (Szymon Kukla), pracownik Janonisa (Sebastian Jasnoch).

Julia stworzy profil mordercy w 4. odcinku serialu „Profilerka”

W 4. odcinku serialu „Profilerka” przesłuchiwany Robert Bielik da Janonisowi alibi na czas zabójstwa jego rodziny. Na podstawie zebranych danych oraz swojej wiedzy i intuicji Julia stworzy profil psychologiczny sprawcy. Postanowi podzielić się nim z komisarzem Nadzieją, ale wydarzy się coś niespodziewanego...

"Profilerka" odcinek 4 - sobota, 28.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1