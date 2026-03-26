Panna młoda odcinek 71. Randka Hancer i Cihana, a Cemil nie przebiera w środkach

Streszczenie 71. odcinka "Panny młodej". Co czeka Hancer i Cihana?

W 71. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" widzowie będą świadkami powrotu mrocznych wspomnień z życia Mukadder i Nusreta. Z kolei Cemil postanawia nie patyczkować się i brutalnie wyrzuca Mukadder z jej lokum. W tym samym czasie Hancer i Cihan cieszą się swoim towarzystwem, spędzając długie i przyjemne chwile w parku. Beyza odkrywa też, że Yonca zamieszkała z jej ojcem.

Obsada "Panny młodej". Kogo zobaczymy na ekranie?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji występują również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Długa przygoda z "Panną młodą". Ile odcinków ma serial?

"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich telenowel. Obecnie produkcja liczy trzy sezony, na które składa się łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ każdy z nich trwa w Turcji około dwóch godzin, polscy widzowie zobaczą je w znacznie krótszych fragmentach, co podwoi ich liczbę. Warto dodać, że serial wciąż jest kręcony w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Na wielki finał w Polsce przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat, co oznacza długą telewizyjną podróż z Hançer i Cihanem.