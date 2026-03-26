Panna młoda odcinek 71. Randka Hancer i Cihana, a Cemil nie przebiera w środkach

Streszczenie 71. odcinka "Panny młodej". Co czeka Hancer i Cihana?
W 71. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" widzowie będą świadkami powrotu mrocznych wspomnień z życia Mukadder i Nusreta. Z kolei Cemil postanawia nie patyczkować się i brutalnie wyrzuca Mukadder z jej lokum. W tym samym czasie Hancer i Cihan cieszą się swoim towarzystwem, spędzając długie i przyjemne chwile w parku. Beyza odkrywa też, że Yonca zamieszkała z jej ojcem.
Obsada "Panny młodej". Kogo zobaczymy na ekranie?
Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji występują również:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Długa przygoda z "Panną młodą". Ile odcinków ma serial?
"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich telenowel. Obecnie produkcja liczy trzy sezony, na które składa się łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ każdy z nich trwa w Turcji około dwóch godzin, polscy widzowie zobaczą je w znacznie krótszych fragmentach, co podwoi ich liczbę. Warto dodać, że serial wciąż jest kręcony w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Na wielki finał w Polsce przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat, co oznacza długą telewizyjną podróż z Hançer i Cihanem.