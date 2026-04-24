Panna młoda, odcinek 90. Cihan podejmuje drastyczne kroki wobec żony

Telewizyjna Dwójka od niedawna wzbogaciła swoją ramówkę o zupełnie nową produkcję. Ten intrygujący format miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął wówczas miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Przedstawiamy szczegółowy zarys fabuły nadchodzącego epizodu, który dostarczy fanom wielu emocji.

"Panna młoda" streszczenie 90. odcinka. Jaką decyzję podejmie Cihan?

Serwis Eska podaje szczegóły kolejnego epizodu telenoweli. Mukadder niespodziewanie chwali Hancer za pomoc okazaną Beyzie. Równocześnie Cihan zmaga się z ogromnym cierpieniem i nie potrafi dokonać wyboru, całkowicie ignorując namowy przyjaciół. Bohater próbuje za to stanowczo odseparować ukochaną od Beyzy. Z kolei Melih ostatecznie powraca na swój statek.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzów TVP2 czeka wyjątkowo długi seans

Omawiana produkcja należy do grona wyjątkowo rozbudowanych telewizyjnych opowieści. Obecnie format składa się z trzech pełnych sezonów, które łącznie dają wynik 325 epizodów. Ponieważ oryginalnie każdy z nich trwa blisko dwie godziny, stacje w naszym kraju montują je w krótsze fragmenty, co podwaja końcową liczbę. Prace na planie nad Bosforem nadal trwają, dlatego ostateczny wynik wciąż pozostaje niewiadomą. Fani z Polski muszą zatem uzbroić się w cierpliwość, bo telewizyjna wędrówka z Hançer i Cihanem potrwa nawet kilka lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Zobacz, kto wciela się w główne postacie w tureckim hicie

Na ekranie błyszczą przede wszystkim Talya Çelebi grająca Hançer oraz Türkseve, wcielający się w postać charyzmatycznego Cihana. Twórcy zaangażowali do projektu także wielu innych aktorów:

Can Tarakçı kreujący postać Cemila,

Betigül Ceylan występująca jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan portretująca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci pojawiająca się jako Yasemin.