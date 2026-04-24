Dziedzictwo, odcinek 902: Karygodne zachowanie Cansel! Nana w końcu nie wytrzyma i boleśnie się odegra - ZDJĘCIA

Odcinek 902 "Dziedzictwa". Nana podejmie pracę w salonie Cansel

W 902. epizodzie "Dziedzictwa" widzowie zobaczą, jak Nana i Yusuf ostatecznie rozgaszczają się w rezydencji Poyraza. Stanie się to po tym, gdy Trucizna zaplanuje fałszywą próbę odebrania sobie życia, ale syn Cennet przejrzy tę intrygę i sprowadzi uciekinierów z powrotem. W geście wdzięczności Maryam zadeklaruje chęć pomocy w domowych obowiązkach oraz znalezienia posady. Okazja nadarzy się błyskawicznie, ponieważ Cansel natychmiast zaoferuje jej etat w swoim zakładzie fryzjerskim.

Choć bohaterka od razu wyczuje w tej propozycji ukryty podstęp, ostatecznie przyjmie ofertę. Jej obawy szybko staną się rzeczywistością, gdyż w nowym miejscu pracy Cansel zacznie ją bezlitośnie dręczyć, przydzielając najtrudniejsze i najbardziej niewdzięczne zadania. Złośliwa szefowa wykorzysta każdą okazję do poniżenia pracownicy, jednak Nana postanowi dzielnie to znieść. Doskonale zdając sobie sprawę z intencji oprawczyni, nie pozwoli, by ta satysfakcjonowała się jej załamaniem.

Starcie w "Dziedzictwie". Cansel zmusi Nanę do umycia stóp

Konflikt w 902. odcinku telenoweli wejdzie na zupełnie nowy poziom, gdy siostra Poyraza postanowi potraktować podwładną jak zwykłą służącą. Kobieta zażąda od Nany wykonania zabiegu na stopach, wierząc, że w ten sposób ostatecznie ją upokorzy. Maryam zdecyduje jednak, że miarka się przebrała i wreszcie zaprezentuje swój trudny charakter.

- Przez te wszystkie wydarzenia kompletnie zaniedbałam siebie.. Moje nogi zamieniły się w kopyta. Czas, żebyś się nimi zajęła - poleci jej Cansel.

Odpowiedź poniżanej pracownicy będzie bardzo stanowcza.

- Wiem, co próbujesz zrobić... Ale to na mnie nie zadziała. Przeszłam przez zbyt wiele, by cokolwiek mogło mnie złamać. Przetrwałam gorsze rzeczy, żeby utrzymać Yusufa przy życiu. Twoje gierki to dla mnie nic - zapowie jej otwarcie Nana, po czym w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" szybko i boleśnie jej to zademonstruje.

Gorąca woda w akcji. Triumfalna zemsta Maryam w "Dziedzictwie"

Dalsza część 902. odcinka dostarczy widzom sporych emocji. Zadowolona z siebie Cansel przyjmie dogodną pozycję, oczekując na relaksujący zabieg pielęgnacyjny. W tym samym czasie Nana przystąpi do przygotowań, ale finał tej procedury mocno zaskoczy pewną siebie szefową. Maryam chwyci za naczynie z ekstremalnie gorącą wodą i zacznie polewać nim stopy swojej prześladowczyni, celowo wywołując u niej oparzenia.

- Sprawdź, czy temperatura ci odpowiada - poprosi ją Maryam.

Dojmujący ból błyskawicznie wyrwie kobietę z relaksu.

- Wystarczy... Nie mam już ochoty na ten zabieg - powie poparzona Cansel, która natychmiast zabierze nogi i wstanie.

Całe zajście zakończy się wymownym spojrzeniem Nany, która z satysfakcją odnotuje swój triumf nad intrygantką. Brutalna nauczka udowodni Cansel, że prowokowanie Maryam wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami. Jak zapowiadają wydarzenia z najnowszego odcinka "Dziedzictwa", to starcie zapoczątkuje nowy etap w relacji obu pań, a bratowa Poyraza mocno pożałuje swoich dotychczasowych gierek.