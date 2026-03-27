Panna młoda, odcinek 73: Cihan robi Hancer niespodziankę i pojawiają się wieści o ciąży

"Panna młoda" na TVP2. Turecka produkcja zastąpiła "Miłość i nadzieję"

"Panna młoda" to świeża propozycja dla widzów TVP2. Turecka produkcja zadebiutowała w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafiła 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona w ramówce serial "Miłość i nadzieja". Jakie perypetie czekają głównych bohaterów? W poniższym tekście znajdziecie streszczenie wydarzeń z 73. epizodu.

"Panna młoda" odcinek 73. Yonca w ciąży, a Cihan kupuje prezent dla Hancer

Co dokładnie wydarzy się w 73. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda"? Yonca informuje bliskich, że spodziewa się dziecka. Z kolei Nusret podejmuje decyzję o ślubie. Mukadder nie pozwala Hancer uczestniczyć w pamiątkowej sesji zdjęciowej rodziny. W międzyczasie Derya stara się uświadomić Hancer, że ta musi wykazać się stanowczością. Cihan natomiast obdarowuje Hancer specjalnym ślubnym upominkiem.

Obsada tureckiego serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne postacie?

Główne role w produkcji grają Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve, który wciela się w Cihana. W obsadzie znaleźli się ponadto:

Can Tarakçı odgrywający Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

"Panna młoda" – liczba odcinków i perspektywa finału w Polsce

"Panna młoda" zalicza się do grona rozbudowanych tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których wyemitowano już 325 odcinków. Z uwagi na to, że pojedynczy epizod trwa około dwóch godzin, w polskiej telewizji materiał ten zostanie podzielony, co sprawi, że liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Warto również zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna długość serialu nie jest jeszcze znana. Z tego względu na polski finał widzowie będą musieli poczekać bardzo długo – przed fanami kilka lat śledzenia losów Hançer i Cihana.