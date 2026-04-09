Panna młoda, odcinek 72: Tajemnicza ciąża w rezydencji Cihana. To ona będzie spodziewała się dziecka!

Małgorzata Pala
2026-04-09 15:09

W 72 odcinku tureckiej telenoweli „Panna młoda” widzowie będą świadkami ogromnego zamieszania, które wybuchnie za sprawą niespodziewanych wieści. W posiadłości Cihana pojawią się jednoznaczne dowody na to, że jedna z kobiet spodziewa się dziecka. Cała sytuacja okaże się o wiele bardziej zawiła, niż początkowo zakładano. Kto będzie spodziewał się dziecka? Test ciążowy Yoncy potwierdzi wszystko!

Więcej o losach bohaterów serialu na Super Seriale.
Galeria zdjęć 12

Ogromne poruszenie w posiadłości Cihana w 72. odcinku Panny młodej

Kolejna odsłona popularnej produkcji to pasmo gruntownych przemian w codzienności Hancer, która po wielu trudach zaczyna odnajdywać się w pozycji prawowitej małżonki i gospodyni. Mąż okazuje jej coraz większe oparcie i stanowczo przypomina, że rezydencja jest również jej własnością, ale rodzinna atmosfera wciąż pozostaje niezwykle gęsta z powodu wyraźnej wrogości Mukadder. Właśnie w tak nieprzyjaznym środowisku na światło dzienne wypłynie zupełnie nowy wątek, który natychmiast skupi na sobie wzrok wszystkich mieszkańców. Zły stan zdrowia jednej z bohaterek wywoła lawinę domysłów, a bieg wydarzeń błyskawicznie wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli.

Szokujące znalezisko w łazience i plotki o ciąży. Beyza odkrywa prawdę

Całe zamieszanie zapoczątkują dość niejednoznaczne symptomy. Od samego świtu Yonca będzie zmagać się z narastającym osłabieniem, a męczące mdłości zaczną poważnie utrudniać jej normalne funkcjonowanie. Takie nietypowe samopoczucie błyskawicznie zwróci uwagę Beyzy, która zacznie w głowie snuć własne teorie na temat przyczyn tej niedyspozycji. Jej śmiałe domysły wkrótce znajdą swoje potwierdzenie, gdy kobieta natrafi w łazience na test ciążowy z dwiema kreskami.

— To niemożliwe… — powie w szoku.

Właśnie to zaskakujące odkrycie stanie się powodem ogłoszenia radosnej nowiny, która błyskawicznie obiegnie wszystkie korytarze rezydencji. W pierwszym odruchu wielu domowników niesłusznie przypisze ten błogosławiony stan samej Hancer, zważywszy na jej zauważalnie ocieplające się stosunki z mężem. Rzeczywistość zaprezentuje się jednak w zupełnie innych barwach.

Cihan staje w obronie żony. Relacja z Hancer wchodzi na nowy etap

Równolegle przed ekranami rozegra się zupełnie nowy rozdział w historii głównych postaci. Głowa rodziny zacznie obdarowywać swoją partnerkę niespotykaną dotąd czułością, przechodząc od uroczych niespodzianek w postaci bukietów kwiatów, po niezwykle odważne i jednoznaczne deklaracje. Mężczyzna nie będzie już ukrywał swoich prawdziwych intencji wobec wybranki.

— Chcę, żeby moja żona otworzyła mi drzwi, kiedy wrócę — powie do niej przez telefon.

Kiedy młoda kobieta ostatecznie przełamie swoje obawy i zjawi się w posiadłości, czeka ją niezwykle trudna przeprawa. Bezwzględna Mukadder postanowi brutalnie ją upokorzyć, kategorycznie odmawiając wpuszczenia synowej za próg i zmuszając ją do stania na zewnątrz. Ten przykry incydent zostanie przerwany dopiero w momencie niespodziewanego pojawienia się Cihana.

— Już jesteś u siebie — powie stanowczo, wprowadzając ją do domu.

Od tej przełomowej chwili dziedzic rodu nie pozostawi najmniejszych wątpliwości, kogo zamierza chronić, a więź małżonków zdecydowanie nabierze zupełnie nowych rumieńców. Choć sensacyjne doniesienia o spodziewanym potomku w pierwszej chwili wydadzą się doskonałym pretekstem do świętowania, w rzeczywistości nieoczekiwana nowina błyskawicznie przerodzi się w zarzewie kolejnych dramatycznych sporów. Wyjście całej prawdy na jaw zdecydowanie nie spotka się z powszechnym entuzjazmem.

Panna młoda, odcinek 72: Cihan ogłosi radosną nowinę! Padną informacje o ciąży
Galeria zdjęć 12