Panna młoda, dcinek 66: Hancer i Cihan wpadają w sidła intrygi. Będzie pierwszy pocałunek!

Co wydarzy się w 66. odcinku "Panny młodej"? Hancer i Cihan przyłapani

W najnowszej odsłonie tureckiego hitu dojdzie do niezwykle emocjonujących scen. Zaskoczona Beyza staje się świadkiem romantycznego pocałunku między Hancer a Cihanem. Jednocześnie główny bohater zwraca uwagę na rosnące przygnębienie Sinem, która pada ofiarą bezwzględnego szantażu ze strony Mukadder. Później zakochani wybierają się na nastrojową kolację w starym budynku, podczas gdy mściwa Beyza aktywnie buntuje Mukadder przeciwko niczego nieświadomej Hancer.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych projektów telewizyjnych. Twórcy przygotowali dotychczas trzy sezony, które łącznie zamykają się w imponującej liczbie 325 epizodów. Ze względu na dwugodzinny format oryginalny, polski nadawca decyduje się na dzielenie materiału, co w praktyce oznacza co najmniej podwojenie liczby wyemitowanych u nas części. Warto dodać, że serial wciąż powstaje w swojej ojczyźnie, dlatego ostateczna data polskiego finału pozostaje nieznana, a fani muszą przygotować się na wieloletnią telewizyjną przygodę z ulubionymi postaciami.

Obsada tureckiego serialu "Panna młoda". Zobacz, kto gra kogo

Na ekranie błyszczy plejada utalentowanych aktorów. Centralne postacie, czyli Hançer oraz Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Ważne role w tej zawiłej historii otrzymali również inni znani artyści:

Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

Betigül Ceylan odgrywająca intrygantkę Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca przed kamerą jako Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli przygnębionej Sinem,

Günes Ebrar Özgül grająca Mine,

Türker Kantar jako serialowy Emir,

Çisel Kuskan ożywiająca postać Beyzy,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

