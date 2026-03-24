Panna młoda, dcinek 66: Hancer i Cihan wpadają w sidła intrygi. Będzie pierwszy pocałunek!

2026-03-24 11:35

Turecka telenowela "Panna młoda" opowiada losy osieroconej Hancer, która w zamian za sfinansowanie leczenia brata godzi się na małżeństwo z bogatym Cihanem. Czysto biznesowy układ niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. Szósty i szósty odcinek tej wciągającej historii zadebiutuje na antenie TVP2 w czwartek 9 kwietnia. Przedstawiamy dokładne streszczenie nadchodzących wydarzeń.

Zbliżenie na twarze Hancer i Cihana z serialu Panna młoda, patrzących na siebie z uczuciem. Mężczyzna ma ciemne włosy i brodę, kobieta duże oczy i ciemne włosy. Scena romantyczna, zapowiadająca pocałunek w odcinku 66, opisywanym na Super Seriale.

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube Zbliżenie na twarze Hancer i Cihana z serialu "Panna młoda", patrzących na siebie z uczuciem. Mężczyzna ma ciemne włosy i brodę, kobieta duże oczy i ciemne włosy. Scena romantyczna, zapowiadająca pocałunek w odcinku 66, opisywanym na Super Seriale.

Co wydarzy się w 66. odcinku "Panny młodej"? Hancer i Cihan przyłapani

W najnowszej odsłonie tureckiego hitu dojdzie do niezwykle emocjonujących scen. Zaskoczona Beyza staje się świadkiem romantycznego pocałunku między Hancer a Cihanem. Jednocześnie główny bohater zwraca uwagę na rosnące przygnębienie Sinem, która pada ofiarą bezwzględnego szantażu ze strony Mukadder. Później zakochani wybierają się na nastrojową kolację w starym budynku, podczas gdy mściwa Beyza aktywnie buntuje Mukadder przeciwko niczego nieświadomej Hancer.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych projektów telewizyjnych. Twórcy przygotowali dotychczas trzy sezony, które łącznie zamykają się w imponującej liczbie 325 epizodów. Ze względu na dwugodzinny format oryginalny, polski nadawca decyduje się na dzielenie materiału, co w praktyce oznacza co najmniej podwojenie liczby wyemitowanych u nas części. Warto dodać, że serial wciąż powstaje w swojej ojczyźnie, dlatego ostateczna data polskiego finału pozostaje nieznana, a fani muszą przygotować się na wieloletnią telewizyjną przygodę z ulubionymi postaciami.

Obsada tureckiego serialu "Panna młoda". Zobacz, kto gra kogo

Na ekranie błyszczy plejada utalentowanych aktorów. Centralne postacie, czyli Hançer oraz Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Ważne role w tej zawiłej historii otrzymali również inni znani artyści:

  • Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,
  • Betigül Ceylan odgrywająca intrygantkę Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel występująca przed kamerą jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar w roli przygnębionej Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül grająca Mine,
  • Türker Kantar jako serialowy Emir,
  • Çisel Kuskan ożywiająca postać Beyzy,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

