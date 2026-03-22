Dziedzictwo, odcinek 867: Yusuf przerażony stanem Nany. Rana krwawi coraz mocniej

W poprzednim odcinku (866) doszło do niezwykle napiętej konfrontacji, podczas której Ayse zablokowała drogę Feritowi, celując do niego z pistoletu i domagając się natychmiastowego wskazania miejsca pobytu jej córki. Pomiędzy bohaterami wywiązała się ostra wymiana zdań pełna oskarżeń o oszustwa oraz bezprawne pozbawienie praw rodzicielskich. Kobieta usiłowała dokonać aresztowania, jednak mężczyzna zdołał odebrać jej broń, po czym zakuł ją w kajdanki, rzucając groźby o ostatecznej utracie kontaktu z dzieckiem i ratując się ucieczką. Równolegle Nana bohatersko osłoniła Yusufa przed atakiem bandyty, odnosząc przy tym poważne obrażenia. Uciekinierzy znaleźli tymczasowe schronienie w przypadkowym domu, ale jego gospodarz uwięził ich w łazience i zawiadomił organy ścigania. Ferit natomiast odbył poważną rozmowę z Volkanem i planował wyjawić Dodze całą prawdę, do czego ostatecznie nie doszło.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie odcinka 867 serialu Dziedzictwo

W najnowszym epizodzie Nana oraz mały Yusuf rzutem na taśmę unikają schwytania przez funkcjonariuszy policji i bandytów na usługach Trucizny, znajdując ostatecznie kryjówkę w opuszczonych murach zrujnowanego budynku. Kondycja zdrowotna rannej kobiety drastycznie spada, a nieustający krwotok wywołuje ogromną panikę u przerażonego chłopca.

Zmagająca się z potwornym cierpieniem uciekinierka kategorycznie odrzuca pomysł wizyty w placówce medycznej, doskonale zdając sobie sprawę, że to właśnie tam wrogowie rozpoczną swoje poszukiwania. Yusuf postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rusza na niebezpieczne ulice w poszukiwaniu ratunku, jednak w decydującym momencie to osłabiona Nana musi wyciągnąć go z ogromnych tarapatów. W tym samym czasie Ferit toczy wewnętrzną walkę ze swoimi uczuciami i rozterkami związanymi z ranną kobietą. Sytuacja ulega nieznacznej poprawie, gdy Nanie udaje się znaleźć aparat telefoniczny i połączyć ze swoją zaufaną znajomą Pinar, która natychmiast zjawia się na miejscu z pomocą, choć śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony zbrodniarzy nadal nie mija.

O której godzinie i gdzie oglądać serial Dziedzictwo?

Turecka telenowela gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień, a jej kolejne odsłony można śledzić od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Najnowszy, 867. odcinek popularnej produkcji zadebiutuje w ramówce stacji w poniedziałek, 23 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie śledzić losów swoich ulubionych bohaterów na żywo, mają możliwość nadrobienia wszelkich zaległości za pośrednictwem platformy internetowej TVP VOD, gdzie regularnie trafiają wszystkie aktualne epizody.

Pełna obsada i fabuła tureckiej telenoweli Dziedzictwo

Fabuła koncentruje się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które są córkami Yusufa i początkowo wiodą spokojne oraz szczęśliwe życie w skromnych warunkach. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica potężnego rodu Kyrymly, a po narodzinach syna nadaje mu imię na cześć swojego ojca. Niedługo potem młoda matka traci męża, a jej sytuację pogarsza zdiagnozowanie u niej ciężkiej choroby. W ostatnich chwilach życia kobieta błaga swoją siostrę o roztoczenie opieki nad osieroconym pięciolatkiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego despotycznego i niezwykle surowego wuja Yamana. Od tego momentu głównym celem życiowym Seher staje się odzyskanie ukochanego siostrzeńca z rąk bezwzględnego krewnego.

