Panna młoda, odcinek 62: Cemil umrze? Cihan zrobi wszystko, byle go ratować - ZDJĘCIA

Cemil umrze w 62 odcinku serialu "Panna młoda"? Stan brata Hancer będzie krytyczny. Jako pierwszy wiadomość na telefon dostanie Cihan, a jego mina poblednie.

Hancer z mężem będą szli wzdłuż brzegu, gdy nagle jej telefon zadzwoni. Cihan podejdzie do niej tuż po tym, jak odbierze swój telefon. Na ekranie pojawi się informacja, że Cemil stracił przytomność.

— Co się stało? — zapyta Hancer, widząc jego poważną minę.

Cihan przez chwilę będzie milczał, słuchając wiadomości. W końcu spojrzy na nią i powie.

— Nie umarł. Żyje, ale jego stan jest poważny. Musimy jechać natychmiast.

Hancer poczuje, jak serce bije jej mocniej. Jej dłoń automatycznie wędruje do piersi, a oddech staje się szybki i płytki. Razem wsiądą do samochodu. Cihan będzie prowadził z determinacją, jego oczy wpatrzone w drogę, a myśli skupione wyłącznie na Cemilu. Każda minuta stanie się kluczowa. Po kwadransie dotrą do szpitala. Korytarze będą jasne, zimne i bezduszne. Hancer niemal wyskoczy z auta, biegnąc razem z Cihanem do środka. Spotkają Deryę i Ertugrula, którzy już czekają na wieści.

— Gdzie jest mój brat? — zapyta Hancer, niemal bez tchu.

Derya spojrzy na nią poważnie.

— Żyje, ale… jeśli można to nazwać życiem.

Ertugrul wyjaśni, że Cemil był blady jak ściana i wpadł w nieprzytomność, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Cihan uścisnie dłoń Hancer, dając jej poczucie bezpieczeństwa, choć sam będzie napięty. W gabinecie lekarza Cihan dowie się, że konieczna będzie operacja, a specjalistą jest doktor Ferhat, przebywający za granicą. Cihan nie zawaha się ani chwili.

Cihan przysięgnie, że uratuje Cemila

— Musimy sprowadzić doktora Ferhata natychmiast — powie stanowczo. — Zrobię wszystko, by uratować Cemila.

Hancer będzie stała obok niego, próbując zapanować nad drżeniem rąk. Widząc jego determinację, poczuje, że jedyne, co może zrobić, to zaufać mu całkowicie. Cihan natychmiast zorganizuje prywatny samolot, by przyspieszyć przybycie lekarza. Każda minuta będzie cenna, a jego skupienie, odwaga i miłość do bliskich staną się kluczowe w walce o życie Cemila.

— Wszystko będzie dobrze — powie Cihan, chwytając dłoń Hancer. — Jeśli Bóg pozwoli, Cemil wyjdzie z tego zdrowy.

Hancer spojrzy na niego z mieszanką strachu i nadziei. W tym momencie stanie się jasne. Cihan zrobi wszystko, by ocalić życie, niezależnie od przeszkód, a Hancer będzie musiała zaufać jego decyzjom w tej krytycznej chwili.