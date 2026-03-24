Panna młoda, odcinek 58: Zdesperowana Beyza wykopie dla Cihana grób! Nusret zgodzi się go zabić! - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 58 - sobota, 28.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza od dawna żyje w cieniu dawnych relacji Cihana i nie może pogodzić się z faktem, że nie jest i nie będzie jego żoną. W odcinku 58 serialu "Panna młoda" jej frustracja i poczucie zdrady wybuchnie z podwójną siłą, zdesperowana podejmie radykalną decyzję. Niewiele osób wie, że jej gniew i obsesja wobec byłego męża mogą prowadzić do dramatycznych działań.

Beyza wykopie grób dla Cihana

Już wkrótce Beyza stanie na starym, zadrzewionym cmentarzu. W rękach trzymając kilof. Nie pozbędzie się z głowy słów Cihana: „Przez siedem lat byłem żonaty z kobietą, której nie kochałem.”

- Siedem lat… - szepcze przez zaciśnięte zęby. - Siedem lat mojego życia…

Ziemia rozpryśnie się wokół niej, kiedy uderzy kilofem. Widać będzie, że jej gniew nie zna granic. Każdy ruch jest coraz bardziej niekontrolowany, a jej oddech przyspieszony. W tym momencie między drzewami pojawi się Nusret, ojciec Beyzy, zdyszany i przestraszony.

- Beyza! - woła. - Czy ty oszalałaś?! - podbiegnie bliżej i zatrzyma się, widząc rozkopany grób. Beyza nie cofnie się ani o krok.

- Nie uspokoję się! - krzyczy.

- Nie przestanę, dopóki Cihan nie znajdzie się w tym dole!

Nusret spróbuje ją powstrzymać.

- Wystarczy, uspokój się! - mówi, łapiąc ją za ramiona.

- Nie! - wybucha Beyza. - On znowu sprowadził tę dziewczynę do domu! Z kwiatami i czekoladkami! A kiedy jej brat mu odmówił… Cihan ją porwał!

Jej twarz wykrzywi ból i nienawiść. Szaleństwo w oczach staje się coraz wyraźniejsze. W końcu pada na kolana przed ojcem.

Nusret zgodzi się zabić Cihana!

- Tato… błagam cię… zabij go. - Jej głos drży, ale jest zdecydowany. - Pod ziemią! Albo sama się tam położę…

- Myślisz, że to rozsądne?

- Zrobiłbyś wszystko dla mnie, prawda? - pyta Beyza, unosząc spojrzenie. Ojciec wzdycha, widząc determinację córki.

- Zrobię, ale… Musisz myśleć, zanim coś zrobisz.

Beyza wstanie, a jej oczy błyszczą lodowatym, mrocznym uśmiechem. Każda jej decyzja jest teraz napędzana żądzą zemsty i desperacją. Nusret spróbuje jeszcze przemówić jej do rozsądku, wskazując, że jej działania mogą niczego nie zmienić.

- Dopóki będziesz działać pochopnie, nic nie osiągniesz - ostrzeże. - Cihan jest dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, żeby był.

Beyza przystaje na moment, patrząc na wykopaną ziemię. Jej plan staje się jasny. Może jeden grób nie wystarczy, a myśl, że Cihan i Hancer mogą zniknąć, budzi w niej przerażające poczucie kontroli i władzy.