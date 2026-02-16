Panna młoda, odcinek 28: Hancer okradziona! Derya roztrwoni pieniądze od Cihana - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 28 – sobota, 21.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Derya od początku była bardzo zadowolona z planów małżeństwa Hancer i Cihana. Oczami wyobraźni wyczuła pieniądze, spłatę długów i zupełnie nowe, inne niż dotychczas życie. Chytra bratowa da prawdziwy popis bezczelności w 28 odcinku "Panny młodej".

Derya wykiwa Hancer w 28 odcinku serialu "Panna młoda"

Hancer postanowi pomóc bratowej i ofiaruje jej pieniądze na spłatę długów. Nie przewidzi, że zaraz dojdzie do tragedii i roztrwonienia kosztowności!

— Dam ci kartę — oznajmi Hancer, a w jej głosie będzie słychać powagę decyzji. — Spłacisz nią wszystkie długi. Chcę, żeby brat mógł oddychać spokojnie.

Derya początkowo przyjmie propozycję milczeniem, ale w jej oczach pojawi się błysk chytrości. Wkrótce wykaże, że zamiast wyłącznie pomagać, myśli o własnych korzyściach.

— Załóżmy, że spłacimy długi — powie wolno Derya, unosząc ramiona. — A co potem? Ty uciekłaś do wielkich Develioglu, żyjesz w luksusie. A my? Jak my mamy przetrwać?

Hancer będzie stanowcza. — Tak samo jak zawsze — odpowie. — Otworzysz sklep, który przyniesie wystarczające dochody. Bez wielkich ambicji, ale też bez ryzyka.

Derya jednak już w tym momencie zacznie planować, jak wykorzystać zaufanie Hancer. Gdy żona Cihana wyjdzie po kartę, bratowa natychmiast podejdzie do okna, wpatrując się w rozległą rezydencję Develioglu.

— Skoro już tu jestem… — szepnie do siebie, a jej oczy zabłysną chciwością. — To i od pani Mukadder pobiorę swoją opłatę.

Derya okradnie Hancer?!

Derya w rezydencji wkroczy do salonu, a jej słowa będą wyrażały kombinowanie i manipulację.

— Przyszłam do Hancer, ale skoro już tu jestem, wpadnę też do was — oznajmi Derya z lekkim śmiechem.

Mukadder w tym momencie spróbuje zachować autorytet, ale Derya nie cofnie się przed kolejnym krokiem. Unosi złotą bransoletkę i powie z triumfalnym uśmiechem:

— Spójrz tylko, jak mi pasują.

Derya będzie celowo prowokować Mukadder, jednocześnie podkreślając własną „zaradność” i zdolność do manewrowania sytuacją.

— Pani Mukadder — powie spokojnie, ale z wyraźną nutą pretensji — podarowałam wam idealną dziewczynę. A zamiast wdzięczności… zamknęłaś nam drzwi przed nosem.

Bratowa Hancer wykorzysta każdy szczegół, aby wkrótce roztrwonić środki przeznaczone na spłatę długów i wprowadzić chaos w rodzinie. Bezczelność żony Cemila nie ma granic.