Panna młoda, odcinek 165: Hancer i Cihan poznają diagnozę w sprawie dziecka! Nie będzie miała dla niego litości. Nie powie, że to on jest ojcem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 165 - piątek, 7.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer nie straci dziecka Cihana w 165 odcinku "Panna młoda", ale nawet w obliczu tragedii nie będzie miała dla ukochanego litości! Wmówiła mu, że zaszła w ciążę z innym mężczyzną, lecz nie przewidziała tego, że ukrywając się w starym domu na terenie posiadłości Develioglu wcześniej czy później znów stanie twarzą w twarz z byłym mężem. To dzięki Cihanowi ich nienarodzone dziecko przeżyje. On znajdzie Hancer, która zacznie krwawić i w samą porę zawiezie ją do szpitala.

Hancer nie zlituje się nad Cihanem w 165 odcinku "Panna młoda"

Ryzyko poronienia u Hancer będzie ogromne, ale na szczęście w 165 odcinku "Panna młoda" zajmą się nią najlepszy lekarze. Także Cihan przez całą noc zostanie przy szpitalnym łóżku ukochanej, ze łzami w oczach błagając, żeby powiedziała mu prawdę o ojcu dziecka. Ona będzie uparcie powtarzała kłamstwo, że innym mężczyzna jest ojcem dziecka. Z jej ust nie padnie jednak nawet jego imię. W końcu Cihan zacznie w to wierzyć...

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Ciąża Hancer zagrożona w 165 odcinku "Panna młoda"

Poruszającą rozmowę w 165 odcinku "Panna młoda" przerwie lekarz, który przekaże im diagnozę w sprawie dziecka. Ryzyko poronienia nie minie, ale póki co Hancer nie straci ciąży. Ginekolog zapyta Cihana, czy on jest ojcem, ale biznesmen nagle zamilknie. Tak samo jak jego była żona, która nie potwierdzi lekarzowi, że zaszła w ciążę z mężczyzną, który tak się o nią troszczy i kocha ją bezgranicznie.

Tak w 165 odcinku "Panna młoda" Beyza dowie się, że Hancer jest w ciąży

W tym czasie do starego domu wejdzie Beyza, która w 165 odcinku "Panna młoda" zobaczy ślady krwi Hancer na jasnym dywanie i ulotkę od tabletek dla ciężarnych kobiet. Tak obecna żona Cihana dowie się, że jej rywalka spodziewa się dziecka, że to ona urodzi spadkobiercę rodu Develioglu. Ogarnięta gniewem Beyza przysięgnie zabić Hancer i jej dziecko, żeby to "jej" syn, którego ukradła Yoncy po porodzie, był jedynym dziedzicem fortuny.

Cihan zostanie z Hancer w 165 odcinku "Panna młoda" przez całą noc i opuści szpital dopiero o poranku. Wierząc już w jej kłamstwo, że nie jest ojcem dziecka... I będzie o tym coraz bardziej przekonany, kiedy tego dnia zobaczy Hancer z Melihem.