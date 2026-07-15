Panna młoda, odcinek 149: Upokorzona Hancer ucieknie z domu Cihana, ale w ostatniej chwili ją zatrzyma! Beyza wpadnie w szał - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-15 21:56

W 149 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" Hancer nie zniesie dłużej poniżenia ze strony Beyzy! Kiedy ciężarna żona Cihana ostro ją zaatakuje, zacznie gwałtownie machać rękami, jakby chciała ją pobić, przerażona kobieta będzie miała dosyć. I wtedy w drzwiach sypialni stanie Cihan, który przywoła żonę do porządku i zażąda odpowiedzi na pytanie, czyj to był pomysł, by Hancer pracowała jako sprzątaczka. Ona jednak nikogo nie oskarży, ale upokorzona bez Beyzę w 149 odcinku "Panna młoda" ucieknie z domu Cihana. Ukochany ruszy za nią! Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy.

"Panna młoda" odcinek 149 - poniedziałek, 20.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Kolejna konfrontacja Hancer z Beyzą w 149 odcinku "Panna młoda" skończy się ucieczką byłej żony Cihana z rezydencji. Ale zanim to nastąpi nasłucha się jeszcze oskarżeń nowej pani domu, że zniszczyła cenne pamiątki od ojca, że zapłaci jej za wszystkie krzywdy. Nieobliczalna Beyza będzie chciała w ten sposób sprowokować rywalkę. Aż będzie się w niej gotowało, że Hancer nie jest zazdrosna o jej ciążę i dziecko, które urodzi Cihanowi.

- Dlaczego tak milczysz? A może aż pękasz z zazdrości? Powiedz prawdę. Cokolwiek zrobisz, niczego nie zmienisz. Możesz nawet spalić tę rezydencję, ale Cihan i tak będzie mój. Jest moim mężem. Ojcem mojego dziecka. Przestań udawać dumną i obojętną. Powiedz, że oddałabyś wszystko, żeby być na moim miejscu. Dalej przyznaj się!

- Jesteś tak żałosna, że nawet nie potrafię się na ciebie złościć. Po prostu jest mi cię szkoda. Naprawdę współczuję temu dziecku. Niech Bóg je chroni. Zwłaszcza przed tobą - powie Hancer spokojny tonem i spojrzy na żonę Cihana z politowaniem. 

Niezrównoważona Beyza rzuci się na Hancer w 149 odcinku "Panna młoda"

Jej reakcja nakręci Beyzę jeszcze bardziej, aż w 149 odcinku "Panna młoda" przestanie nad sobą panować. Zacznie gwałtownie wymachiwać rękami, uderzać się po twarzy, a potem szarpać Hancer. 

- Nie waż się mówić o moim dziecku! Nie wymawiaj jego imienia swoimi parszywymi ustami!

-  Beyzo, uspokój się. Zaraz zrobisz krzywdę dziecku - Hancer spróbuje ją uspokoić, ale na próżno. 

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Cihan przerwie atak Beyzy na Hancer w 149 odcinku "Panna młoda"

Wrzaski Beyzy usłyszy cały dom i w tym momencie w 149 odcinku "Panna młoda" do jej sypialni wbiegną Mukadder oraz pokojówki - Fadime i Gulsum. Wariatka oskarży Hancer o brutalną napaść i zniszczenie pokoju dla dziecka.

- Ona mnie zaatakowała! Ta wiedźma zniszczyła pokój mojego syna! Pobiję ją, słyszysz?! - ruszył w stronę Hancer, ale nagle w drzwiach pokoju stanie Cihan, który powstrzyma żonę.

- Beyzo! - rzuci do niej gniewnie. 

- Dobrze, że przyszedłeś! Ta kobieta urządziła tu scenę. Zniszczyła pokój naszego syna i rzuciła się na mnie! - Beyza dalej będzie brnęła w swoje kłamstwa. 

W 149 odcinku "Panna młoda" Cihan nawet na nią nie spojrzy. Jego wzrok zatrzyma się na Mukadder. Zarzuci matce, że ona wszystko ukartowała przeciwko Hancer.

- Czyj to był pomysł? Twój? Czy może razem to zaplanowałyście?

Nagle Hancer podejdzie do ukochanego. - Nie szukaj winnych. Pracuję jako sprzątaczka. Dostałam tutaj zlecenie i sama je przyjęłam. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. Nie oskarżam nikogo - ogłosi stanowczo, patrząc mu w oczy. Po czym ucieknie z rezydencji. Cihan od razu ruszy za nią! Nie pozwoli, aby Beyza go zatrzymała. 

Hancer ucieknie z rezydencji, ale Cihan pobiegnie za ukochaną w 149 odcinku "Panna młoda"

Na dziedzińcu przed domem Cihan w 149 odcinku "Panna młoda" przekona Hancer, żeby go wysłuchała i zrozumiała wreszcie, że nie może pracować dłużej jako sprzątaczka. 

- Myślisz, że chciałam dziś przekroczyć próg tego domu? Nie chciałam. Ale chciałam czegoś innego. Żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że żyję po swojemu. Że mam własną drogę.

- Nie mogę zostawić cię samej. Zrozum to wreszcie... - Cihan zbliży się do żony.

-  Nie jestem sama. Mam rodzinę. A ty… ty też masz swoją - powie mu Hancer na pożegnanie. 

Po powrocie do rezydencji Cihan nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień Beyzy, a tym bardziej nie będzie się tłumaczył przed nią, dlaczego pobiegł za ukochaną. Zapowie żonie, że nie ma na co liczyć w ich małżeństwie. - Powiem ci coś całkowicie jasno. Nie dotknę cię aż do swojej śmierci. To małżeństwo istnieje wyłącznie na papierze. W moich oczach jesteś tylko matką mojego dziecka. Niczym więcej. I nigdy nie oczekuj ode mnie więcej!

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