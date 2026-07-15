Panna młoda, odcinek 149: Upokorzona Hancer ucieknie z domu Cihana, ale w ostatniej chwili ją zatrzyma! Beyza wpadnie w szał - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 149 - poniedziałek, 20.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Kolejna konfrontacja Hancer z Beyzą w 149 odcinku "Panna młoda" skończy się ucieczką byłej żony Cihana z rezydencji. Ale zanim to nastąpi nasłucha się jeszcze oskarżeń nowej pani domu, że zniszczyła cenne pamiątki od ojca, że zapłaci jej za wszystkie krzywdy. Nieobliczalna Beyza będzie chciała w ten sposób sprowokować rywalkę. Aż będzie się w niej gotowało, że Hancer nie jest zazdrosna o jej ciążę i dziecko, które urodzi Cihanowi.

- Dlaczego tak milczysz? A może aż pękasz z zazdrości? Powiedz prawdę. Cokolwiek zrobisz, niczego nie zmienisz. Możesz nawet spalić tę rezydencję, ale Cihan i tak będzie mój. Jest moim mężem. Ojcem mojego dziecka. Przestań udawać dumną i obojętną. Powiedz, że oddałabyś wszystko, żeby być na moim miejscu. Dalej przyznaj się!

- Jesteś tak żałosna, że nawet nie potrafię się na ciebie złościć. Po prostu jest mi cię szkoda. Naprawdę współczuję temu dziecku. Niech Bóg je chroni. Zwłaszcza przed tobą - powie Hancer spokojny tonem i spojrzy na żonę Cihana z politowaniem.

Niezrównoważona Beyza rzuci się na Hancer w 149 odcinku "Panna młoda"

Jej reakcja nakręci Beyzę jeszcze bardziej, aż w 149 odcinku "Panna młoda" przestanie nad sobą panować. Zacznie gwałtownie wymachiwać rękami, uderzać się po twarzy, a potem szarpać Hancer.

- Nie waż się mówić o moim dziecku! Nie wymawiaj jego imienia swoimi parszywymi ustami!

- Beyzo, uspokój się. Zaraz zrobisz krzywdę dziecku - Hancer spróbuje ją uspokoić, ale na próżno.

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Cihan przerwie atak Beyzy na Hancer w 149 odcinku "Panna młoda"

Wrzaski Beyzy usłyszy cały dom i w tym momencie w 149 odcinku "Panna młoda" do jej sypialni wbiegną Mukadder oraz pokojówki - Fadime i Gulsum. Wariatka oskarży Hancer o brutalną napaść i zniszczenie pokoju dla dziecka.

- Ona mnie zaatakowała! Ta wiedźma zniszczyła pokój mojego syna! Pobiję ją, słyszysz?! - ruszył w stronę Hancer, ale nagle w drzwiach pokoju stanie Cihan, który powstrzyma żonę.

- Beyzo! - rzuci do niej gniewnie.

- Dobrze, że przyszedłeś! Ta kobieta urządziła tu scenę. Zniszczyła pokój naszego syna i rzuciła się na mnie! - Beyza dalej będzie brnęła w swoje kłamstwa.

W 149 odcinku "Panna młoda" Cihan nawet na nią nie spojrzy. Jego wzrok zatrzyma się na Mukadder. Zarzuci matce, że ona wszystko ukartowała przeciwko Hancer.

- Czyj to był pomysł? Twój? Czy może razem to zaplanowałyście?

Nagle Hancer podejdzie do ukochanego. - Nie szukaj winnych. Pracuję jako sprzątaczka. Dostałam tutaj zlecenie i sama je przyjęłam. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. Nie oskarżam nikogo - ogłosi stanowczo, patrząc mu w oczy. Po czym ucieknie z rezydencji. Cihan od razu ruszy za nią! Nie pozwoli, aby Beyza go zatrzymała.

Hancer ucieknie z rezydencji, ale Cihan pobiegnie za ukochaną w 149 odcinku "Panna młoda"

Na dziedzińcu przed domem Cihan w 149 odcinku "Panna młoda" przekona Hancer, żeby go wysłuchała i zrozumiała wreszcie, że nie może pracować dłużej jako sprzątaczka.

- Myślisz, że chciałam dziś przekroczyć próg tego domu? Nie chciałam. Ale chciałam czegoś innego. Żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że żyję po swojemu. Że mam własną drogę.

- Nie mogę zostawić cię samej. Zrozum to wreszcie... - Cihan zbliży się do żony.

- Nie jestem sama. Mam rodzinę. A ty… ty też masz swoją - powie mu Hancer na pożegnanie.

Po powrocie do rezydencji Cihan nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień Beyzy, a tym bardziej nie będzie się tłumaczył przed nią, dlaczego pobiegł za ukochaną. Zapowie żonie, że nie ma na co liczyć w ich małżeństwie. - Powiem ci coś całkowicie jasno. Nie dotknę cię aż do swojej śmierci. To małżeństwo istnieje wyłącznie na papierze. W moich oczach jesteś tylko matką mojego dziecka. Niczym więcej. I nigdy nie oczekuj ode mnie więcej!