Pan Mama

Pan Mama, odcinek 6: Sylwester pozna miłość swojego życia?! Dzieci postanowią przeprowadzić własne dochodzenie!

W 6 odcinku serialu "Pan Mama" wszystko zacznie się od niewinnej obserwacji. Maja (Olga Wypych), Zuza (Anna Stolarska) i Bruno (Mirosław Tamchuk) zauważą, że ich tata Sylwester (Paweł Domagała) zachowuje się inaczej niż zwykle. Jest jakiś... za bardzo szczęśliwy! Często sięga po telefon, wysyła SMS-y, uśmiecha się do ekranu i najwyraźniej próbuje coś przed nimi ukryć. Dzieciaki w nie będą czekać z założonymi rękami. W 6 odcinku serialu "Pan Mama" postanowią dowiedzieć się, co kombinuje ich tata i czy przypadkiem... nie zakochał się! A jeśli tak - to kim jest ta tajemnicza kobieta?